L’estate in cui gli Stati Uniti hanno smesso di guidare il mondo

È l’aspetto più importante dell’estate che volge al termine. Dopo un semestre in cui un lunatico ha occupato la Casa Bianca – un uomo imprevedibile, confuso e Twitter-maniaco – il mondo ha scoperto che senza un pilota ai comandi degli Stati Uniti non si sta né meglio né peggio.

Bene o male, l’America ha governato il mondo dalla fine della seconda guerra mondiale. Niente poteva essere fatto senza (e ancor meno contro) Washington. Poi però, all’improvviso, questa potenza che avevamo definito “iperpotenza” dopo il crollo sovietico è scomparsa dalla scena internazionale, impantanata, perduta, disorientata dal testacoda di un presidente che minaccia di annientare la Corea del Nord e poi (fortunatamente) non fa nulla, un presidente che volta le spalle a Vladimir Putin dopo averlo adulato, un comandante in capo che litiga e si riconcilia continuamente con la Cina, si riavvicina alla Nato dopo averla vituperata e in breve fa tutto e il contrario di tutto nei campi più cruciali dal punto di vista diplomatico e militare.

I cinque continenti hanno inizialmente avuto un capogiro, ma nel giro di poche settimane è apparso chiaro che nessuna delle crisi in corso si stava realmente aggravando e che al di là del suo stile bizzarro, Donald Trump non fa altro che accelerare, senza più alcun rispetto delle regole, un percorso avviato dai suoi predecessori.