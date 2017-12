La Brexit e il Medio Oriente si preparano a svolte cruciali

I prossimi giorni saranno molto importanti, per l’Europa come per il Medio Oriente. In Europa dovremmo scoprire se il Regno Unito e l’Ue hanno trovato un accordo sulle condizioni finanziarie e giuridiche della loro separazione.

Se sarà così, il vertice europeo della prossima settimana aprirà la seconda fase del negoziato sul divorzio, la fase più importante perché verterebbe sulla natura dei rapporti futuri tra Londra e l’Europa unita.

Tutto dipenderà dai britannici, che dovranno scegliere tra due status molto diversi, quello “norvegese” o quello “canadese”. Nel primo caso il Regno Unito avrebbe con l’Ue gli stessi rapporti della Norvegia, dell’Islanda e del piccolo Lichtenstein, che hanno un accesso pieno al mercato europeo perché ne accettano le regole anche se non hanno voce in capitolo sul processo decisionale. In questo modo i britannici dovrebbero adeguarsi alla legislazione dell’Unione europea senza poter avere alcun ruolo nella creazione delle leggi. Sarebbe abbastanza paradossale.

Scelte reversibili

Lo status “canadese”, invece, in base al quale il Regno Unito sarebbe solo un partner commerciale estraneo all’Unione quanto lo è il Canada, comporterebbe anni di negoziati prima di poter raggiungere un trattato accettabile da entrambe le parti. Per i britannici, che hanno un enorme bisogno del mercato europeo, sarebbe un percorso molto lungo.

La scelta sarà difficile, talmente difficile che un sondaggio pubblicato il 3 dicembre indica che la metà dei sudditi della regina sarebbe favorevole a un nuovo referendum, e Tony Blair ha dichiarato che “la Brexit è reversibile”.