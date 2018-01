Le nuove lotte dei lavoratori tedeschi

In posizione di forza, i sindacati alzano la voce. Dopo il nuovo fallimento, il 27 gennaio, della trattativa con i datori di lavoro, la potente federazione tedesca della metallurgia, Ig Metall, ha proclamato uno sciopero di 24 ore a metà settimana in oltre 250 aziende.

Se la protesta non porterà un avvicinamento concreto ai due obiettivi del sindacato – un aumento del 6 per cento dei salari e la possibilità di lavorare per due anni 28 ore la settimana – Ig Metall è pronta a proclamare uno sciopero generale illimitato in tutto il settore metallurgico, fiore all’occhiello dell’industria e delle esportazioni tedesche.

Anche i sindacati dei servizi e del settore pubblico sono entrati in azione, e in sostanza la gran parte del mondo del lavoro salariato tedesco è impegnata in un braccio di ferro sia a livello privato sia con il governo.

Casse piene

La battaglia si annuncia molto dura e rischia di essere anche molto lunga. Al momento i sindacati sembrano in vantaggio, non solo perché Ig Metall dispone di un fondo per lo sciopero di più di 560 milioni di euro. Le riserve di denaro aiutano, ma la grande forza dei lavoratori e delle loro federazioni è che il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7 per cento a dicembre e che lo stato ha le casse piene, così come le aziende.

Non solo i datori di lavoro non possono sostenere che le rivendicazioni dei lavoratori metterebbero in pericolo l’equilibrio delle loro attività e del bilancio dello stato, ma la manodopera comincia a scarseggiare. Le organizzazioni finanziarie internazionali, le capitali europee e la maggior parte degli economisti chiedono da tempo un aumento dei salari e dei consumi tedeschi in modo tale che la Germania possa trainare la crescita in Europa e riduca le sue eccedenze commerciali.