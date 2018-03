La lunga mano di Mosca tra Londra e Damasco

I toni contro la Russia si sono alzati. È accaduto il 12 marzo al Consiglio di sicurezza dell’Onu a proposito della Siria, ma anche a Londra, dove la prima ministra Theresa May ha dichiarato che è “altamente probabile” che la Russia sia dietro l’avvelenamento del 4 marzo di un ex agente russo e di sua figlia.

Nella stessa giornata, i toni si sono alzati anche a Parigi, dove l’ex presidente François Hollande ha dichiarato a Le Monde che “se la Russia è una minaccia, (come evidentemente ritiene) allora dev’essere minacciata”. Ma cominciamo dal tentativo di omicidio che potrebbe spingere il Regno Unito, come ha confermato May, a “prendere provvedimenti molto più seri” contro la Russia rispetto al passato.

Scambi di spie

Ex colonnello dei servizi segreti militari russi, Sergej Skripal era stato condannato nel 2006 a 13 anni di carcere per aver passato ai britannici informazioni estremamente delicate, ma un anno più tardi era stato liberato in cambio del rilascio di alcune spie russe detenute negli Stati Uniti.

Da allora Skripal aveva vissuto nel Regno Unito, paese dove nove giorni è stato ritrovato in crisi respiratoria su una panchina, accanto a sua figlia che si trovava nelle stesse condizioni. Come l’agente che li ha soccorsi, i due sono ancora in pericolo di vita. Theresa May ha dichiarato davanti alla camera dei comuni che sono stati vittime di un gas nervino sviluppato in Unione Sovietica negli anni ottanta. La premier ha chiesto subito spiegazioni a Mosca, che ha precisato di non aver alcun legame con quella che May ha definito “una provocazione”.