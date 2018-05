La scommessa dei 28 per salvare l’accordo sul nucleare iraniano

L’unanimità c’è ed è reale. I 28 – perché il Regno Unito non è ancora uscito dall’Unione europea – riuniti a Sofia hanno ribadito insieme che non intendono abbandonare il compromesso sul nucleare raggiunto con l’Iran né permettere agli Stati Uniti di sanzionare le aziende europee che continueranno a commerciare con Teheran come previsto dall’accordo del 2015.

È un’unanimità solida, con il sostegno anche degli stati europei più atlantisti. Ma tra le parole e i fatti ci sono le risorse e i rapporti di forza. Mentre a Sofia i leader politici esprimevano una posizione forte, l’amministratore delegato della Total, Patrick Pouyanné, ammetteva che un’azienda come la sua non può fare a meno degli statunitensi, né delle loro banche che la finanziano al 90 per cento né dei loro azionisti che controllano oltre un terzo del suo capitale.

Una questione cruciale

Conclusione: la multinazionale Total, per quanto francese, non potrà portare a termine l’enorme investimento sul gas in programma in Iran, a meno che le autorità europee non ottengano per l’azienda un’esenzione da parte degli Stati Uniti. Il commento di Emmanuel Macron è stato: “Il presidente della repubblica non è l’amministratore delegato della Total”. Questo significa, nella sostanza, che Macron non può offrire garanzie a Pouyanné anche se comprende la sua decisione.

Dunque quelle dei leader europei resteranno solo parole, e l’unanimità si rivelerà impotente?