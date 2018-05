L’Italia verso uno scontro decisivo sull’euro

Mettiamo le cose in chiaro. Apparentemente l’Italia si sta avviando verso nuove elezioni in autunno perché Carlo Cottarelli, l’uomo incaricato lunedì dal presidente della repubblica di formare il governo, non ha alcuna possibilità di ottenere la fiducia del parlamento e la sua unica funzione sarà dunque quella di preparare lo scrutinio. Ma questa è solo una lettura superficiale.

La verità è che l’Italia si sta avvicinando a un referendum sull’adesione all’euro, un referendum che Sergio Mattarella ha voluto forzare ponendo il veto, domenica scorsa, sulla nomina come ministro delle finanze di un nemico dichiarato della moneta unica.

Mattarella non ha nascosto la volontà di chiedere agli italiani di esprimersi sull’argomento. In una conferenza stampa trasmessa in tv, il presidente della repubblica ha infatti dichiarato che “’l’adesione all’euro è fondamentale. Se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente”.