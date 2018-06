L’Italia aspetta le prime mosse del nuovo governo

“I migranti!”, mi risponde il più giovane dei tre militanti. Chiederete una maggiore solidarietà da parte dell’Europa? Scoppiano a ridere. No, non si affidano all’Europa, ma chiedono di “fare differenza tra i profughi politici e i migranti economici”, mi spiega solennemente una signora bionda. Si alza, mi prende da parte e mi dice con tristezza “questo governo non durerà”.

L’Italia condivide questa sfiducia. Naturalmente ci sono molti entusiasti ai raduni della Lega e dei cinquestelle, ma la maggior parte della popolazione, a prescindere dall’orientamento politico, non crede che la squadra di governo avrà vita lunga.

L’Italia è in attesa della prossima puntata, ma ha davvero ragione a essere così stranamente calma? Forse sì. Questa coalizione, quest’alleanza di contrari, è chiaramente insostenibile, ma per esempio cosa fa Trump? Riduce le imposte per i più ricchi (i suoi simili) e tassa le importazioni di acciaio europeo per presentarsi come paladino degli operai americani e farsi rieleggere. In tutte queste nuove forze nazionaliste che hanno ovunque il vento in poppa emerge un mix tra Margaret Thatcher e il rifiuto dei vecchi partiti che non riescono più a difendere le conquiste sociali dei loro elettori e a proteggerli dal mondo esterno.