La linea della paura che unisce l’estrema destra europea e Trump

Sembra un ragionamento logico. Dato che è legalmente impossibile incarcerare i figli minorenni insieme ai migranti che hanno superato senza permesso la frontiera con gli Stati Uniti e dato che non è consigliabile lasciare questi clandestini in libertà in attesa che compaiano davanti alla giustizia, perché questi disperati potrebbero approfittarne per sparire nelle campagne, la soluzione è una sola: separare i bambini dai loro genitori.

A prescindere dall’età i bambini vengono allontanati, anche con la forza, dalle loro famiglie e vengono ammassati in gabbie, in campi che non sono esattamente dei campi estivi. Qui vengono rinchiusi anche i minori non accompagnati che hanno cercato di varcare il confine.

Nelle sei settimane passate dall’introduzione della tolleranza zero da parte della Casa Bianca, a metà aprile, quasi duemila bambini sono stati separati dai genitori che sono stati rinchiusi in prigione in attesa di una sentenza che si annuncia estremamente severa in quanto deve essere esemplare.