Ora più che mai serve una politica comune europea

Lo capirebbe anche un bambino. Dato che gli europei non possono più contare sull’ombrello americano e gli Stati Uniti stanno voltando le spalle al vecchio continente, dove ritengono di non aver più interessi da difendere, possiamo sperare che il nostro pacifismo ci protegga dalle guerre oppure possiamo costruire una difesa europea, la cui creazione passa inevitabilmente per l’affermazione di un’Europa politica.

Non bisogna essere guerrafondai per capire che la seconda opzione sarebbe più ragionevole. Il problema è che percorrerla sembra più irrealizzabile ogni giorno che passa.

La crisi delle forze europeiste

Il primo motivo è che non si può procedere verso l’unità europea senza la volontà politica incarnata, fin dal dopoguerra, dalle due principali forze paneuropee presenti in tutto il continente, la democrazia cristiana e la socialdemocrazia. Fatta eccezione per il periodo gaullista in Francia, sono state questa sinistra e questa destra a plasmare la democrazia europea. Ora però queste due forze vivono una crisi profonda.