Le elezioni austriache sono una prova generale per tutta l’Europa

Il candidato verde indipendente Alexander van der Bellen aveva vinto le elezioni presidenziali austriache, diventate un thriller politico nel quale erano in gioco valori democratici fondamentali. All’epoca Vienna era stata messa sotto assedio da parte della stampa internazionale, che si aspettava che Norbert Hofer, il candidato del Partito della libertà (Fpö), sarebbe diventato il primo capo di stato di estrema destra in una democrazia d’Europa occidentale da molto tempo a questa parte.

L’altra pagina, “Noi siamo con Kurz”, era invece costruita per sembrare opera di sostenitori dell’Övp, ma estremizzandone le posizioni e le argomentazioni per far apparire Kurz come un estremista fomentatore d’odio. In questo caso l’obiettivo era naturalmente allontanare gli elettori più moderati.

Una di queste due pagine, intitolata “La verità su Sebastian Kurz”, ha attaccato il trentunenne ministro degli esteri con argomenti di destra, definendolo il leccapiedi dell’investitore magiaro-statunitense George Soros, il quale starebbe pianificando di aprire le frontiere dell’Europa a una nuova ondata di migranti islamici. Il fatto che Kurz si sia fatto un nome in quanto fautore della linea dura contro i migranti e che ami prendersi il merito della chiusura della cosiddetta rotta balcanica non sembra un problema nell’attuale contesto. L’obiettivo di questi falsi post era spingere gli elettori di destra più radicali lontano dall’Övp.

Una macchina del fango Alla vigilia delle elezioni parlamentari austriache del 15 ottobre, è difficile immaginare una coalizione di governo che non includa il Partito della libertà, una formazione apertamente xenofoba e profondamente anti Unione europea. E la possibilità che Norbert Hofer, il candidato presidenziale sconfitto, faccia un ritorno sulle scene europee come ministro degli esteri austriaco non appare più un’ipotesi inverosimile. Al contrario, si tratta di una possibilità molto realistica.

Entrambe le pagine sono una creazione di Tal Silberstein, ingaggiato dai socialdemocratici come consulente per la campagna elettorale. Silberstein è un noto esperto internazionale di “campagne sporche”, vale a dire la diffusione deliberata d’informazioni negative a proposito dei candidati avversari. O, detto con altre parole, campagne denigratorie che ricorrono a tutti i mezzi disponibili e che fanno della verità un concetto liberamente adattabile.

A poco serve, per l’Spö, l’aver licenziato Silberstein alcuni mesi fa, dopo che l’uomo è stato arrestato in Israele con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco. Il danno era ormai fatto, sia per il partito sia per il suo capo Christian Kern, il quale, da quando era stato nominato cancelliere, aveva coltivato un’immagine di politico nuovo, pulito, indifferente alle lotte e alle campagna diffamatorie. La pagine Facebook hanno continuato a essere attive molto tempo dopo la fine della collaborazione con Silberstein. Da chi e con quale denaro? Sono domande che molto probabilmente troveranno una risposta solo dopo le elezioni, in un’aula di tribunale.

I commentatori politici austriaci hanno paragonato gli intrighi e gli stravolgimenti repentini che attualmente colpiscono il paese alla serie televisiva House of cards. Chiunque abbia visto il modo in cui, nella finzione della serie, la coppia presidenziale composta da Claire e Frank Underwood manipola non solo i rapporti tra partito democratico e repubblicano a Washington ma l’interno sistema democratico capirà in quale situazione di caos si trova oggi l’Austria.

Un campanello d’allarme

È forse comprensibile che dei movimenti politici che si trovano con le spalle al muro vogliano difendersi. E la socialdemocrazia europea si trova indubbiamente in una condizione simile: in Francia i socialisti sono praticamente scomparsi dallo scacchiere politico, e nelle recenti elezioni tedesche l’Spd si è trasformata da un colosso che sosteneva lo stato a un partito di medie dimensioni come ne esistono molti altri. Non stupisce che simili partiti in crisi siano oggi disposti a tutto, replicando verso altri i cattivi trattamenti di cui sono stati vittime.

Non solo l’Fpö in Austria, ma anche l’Afd in Germania oppure Donald Trump negli Stati Uniti hanno alimentato, con grande successo, campagne denigratorie in cui hanno dipinto i loro avversari, se non come il diavolo in persona, quantomeno come figure ineleggibili.

E quindi, dal punto di vista psicologico, è comprensibile che i socialdemocratici abbiano percepito il campanello d’allarme. Ma la consapevolezza delle conseguenze della cosa sembra essere arrivata troppo tardi. Adesso devono fare i conti con la situazione che essi stessi hanno creato.