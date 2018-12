I militi ignoti dimenticati della prima guerra mondiale

Fin dal 1910 il tenente colonnello Charles Mangin, che sarebbe poi diventato generale, aveva proposto di creare una force noire, un’armata africana per compensare il deficit demografico dei francesi rispetto al nemico tedesco, e affrontare così la “crisi di effettivi” arruolabili. Citando la camera dei deputati francese, Mangin scrisse che era “dovere di un governo” predisporre l’utilizzo di tutte le forze possibili. “Questo dovere”, argomentava, “è particolarmente imperioso per il governo della repubblica, interessato a mantenere la Francia al primo rango delle potenze militari europee”.

Come c’erano finiti? Rispondere a questa domanda permette di far emergere una storia a lungo dimenticata o ignorata, che racconta qualcosa anche del mondo di oggi.

Erano giovani e nel corso del primo conflitto mondiale si trovavano in Costa Azzurra, nell’angolo più estremo della Francia sudoccidentale. Erano ricoverati negli ospedali della zona per le ferite e le malattie contratte durante la guerra. Erano tutti africani.

C’è un cimitero a meno di tre chilometri da Ventimiglia, comune al confine con la Francia dove da tre anni sono incagliati centinaia di ragazzi che non riescono a passare la frontiera. Si chiama cimitero del Trabuquet (trabucco, la macchina d’assedio medievale) e si trova a Mentone. Vi sono seppelliti 1.137 combattenti della grande guerra. Tra il 2008 e il 2009 l’associazione Mémoire du tirailleur sénégalais li aveva identificati, classificando le informazioni e confrontandole con quelle del ministero della difesa francese. Il 1 novembre 2012 è stato inaugurato un memoriale per ricordarli.

Se da un lato, attraverso la grande guerra, i governi in Europa cercavano di creare un senso di appartenenza nei loro cittadini o nei loro sudditi, dall’altro queste parole mostrano come in fin dei conti le persone altro non furono che strumenti per affermarsi sulle altre nazioni. Gli interessi economici e le mire espansionistiche, in patria e nei “territori d’oltremare”, andavano tutelati a ogni costo. A discapito, in primo luogo, degli abitanti delle colonie.

Il generale Mangin si guadagnò presto il soprannome di “macellaio dei neri”, portando la Francia a sfruttare in maniera massiccia i colonizzati come “carne da cannone”. E non c’è da stupirsene, dal momento che il disprezzo per gli abitanti delle colonie era diffuso.

Il clima dell’epoca era saturo d’odio, generato anche dalle “avventure” coloniali. La spartizione delle terre d’oltremare – avvenuta tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento – aveva contribuito a creare le condizioni per il divampare del primo conflitto mondiale, rilanciando l’ideologia nazionalista nella sua tendenza più aggressiva favorevole alla guerra di conquista. E l’area colpita più duramente dal feroce appetito europeo, insieme a quella del Pacifico, fu l’Africa.

Una nuova tratta

La Francia e l’alleato Regno Unito – le due potenze che con la Russia formarono la triplice intesa – nel 1914 tenevano saldamente in mano i due imperi più vasti del mondo e controllavano più di metà dell’Africa, appunto. Oltre al Belgio – un paese minuscolo con in mano una colonia gigantesca, il Congo – e alla presenza di portoghesi, spagnoli e italiani, l’altro paese che aveva occupato porzioni rilevanti del continente era la Germania.

Tra l’agosto e il settembre del 1914, con due spedizioni congiunte, l’impero francese e quello britannico attaccarono l’Africa coloniale tedesca in Togo e in Camerun, e poi militarizzarono in maniera crescente le colonie per espandere le proprie conquiste e per avere sempre nuovi uomini ai posti di combattimento. Secondo John Reader – scrittore e fotografo, profondo conoscitore del continente – nel conflitto furono coinvolti più di due milioni e mezzo di africani, vale a dire quasi il 2 per cento della popolazione: “Neppure la tratta degli schiavi era giunta a tanto”, ha scritto Reader in Africa. Biografia di un continente.