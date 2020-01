La ricerca sul campo dopo l’omicidio di Giulio Regeni

“L’hanno ucciso come uno di noi”, hanno gridato i rivoluzionari egiziani quattro anni fa dopo l’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni. Si riferivano all’impensabile ondata di arresti e torture di chiunque vada contro il potere del generale Al Sisi. Quattro anni dopo, un gruppo di studiosi italiani e britannici pubblica un libro in cui spiegano cosa è cambiato per la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni e perché l’”interesse nazionale” deve essere messo in discussione.

La pubblicazione di un libro come Minnena. L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni curato da Lorenzo Casini, Daniela Melfa e Paul Starkey è importante su più livelli. In primis, perché ricorda che giustizia non è ancora stata fatta, quattro anni dopo il feroce assassinio del ricercatore italiano al Cairo.

Il 25 gennaio, su iniziativa di Amnesty international ci saranno delle fiaccolate in tutta Italia: “Quello che è accaduto a Giulio Regni non è un fatto isolato”, spiega l’organizzazione per i diritti umani, che nel rapporto Egitto: “Tu ufficialmente non esisti”. Sparizioni forzate e torture in nome del contrasto al terrorismo, spiega come centinaia di studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi dei quattordicenni, spariscano nelle mani dello stato senza lasciare traccia.

La ricerca italiana e britannica unita per Regeni

Una pubblicazione come Minnena era diventata urgente anche perché la comunità scientifica ha il dovere di essere vicina a una famiglia che combatte da sola, con coraggio, dignità e intelligenza per la ricerca della verità. Ma soprattutto perché questo caso va oltre la cronaca, avendo svelato una terribile contraddizione nella “diplomazia democratica” dell’Unione europea e in particolare dei due paesi principalmente coinvolti: l’Italia perché Regeni era un cittadino italiano e il Regno Unito perché studiava in uno dei suoi più prestigiosi atenei, l’università di Cambridge.

In un’epoca di divisioni in Europa – la Brexit penalizza molto la cooperazione scientifica europea – questo lavoro collettivo mostra al contrario quanto sia importante la collaborazione di due importanti associazioni per lo studio del Medio Oriente, come Sesamo, la Società degli studi sul Medio Oriente e Brismes, la British society for middle eastern studies. Infine, si tratta di un libro di ricerche approfondite, che evidenzia come il caso Regeni sia stato malgestito, a cominciare da un certo tipo di mezzi d’informazione e da sedicenti esperti che non potranno mai sostituire la ricerca, tanto meno quella sul campo.

Il capitolo di Mariavita Cambria – Non consentiremo che venga calpestata la dignità del nostro paese – analizza con il metodo quantitativo le reazioni dei lettori al caso Regeni sui mezzi d’informazione italiani e britannici, dissolvendo la cacofonia sorta nei primi mesi dopo l’omicidio. Ricorderemo solo una delle peggiori e più oltraggiose accuse rivolte alla sua tutrice di Cambridge, Maha Abdelrahman, pubblicate dal quotidiano la Repubblica. Tutti i ricercatori del volume insistono –oggi come all’epoca – nel dare il loro pieno appoggio alla docente.