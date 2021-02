La richiesta palestinese è stata accolta dalla Corte penale internazionale (Cpi): il tribunale con sede all’Aja potrà indagare nei territori occupati da Israele dal 1967. La giustizia internazionale è l’ultima speranza per un popolo che subisce quotidianamente violazioni dei propri diritti. Questa decisione è anche la conferma che gli Stati Uniti non sono più interlocutori dei palestinesi, e l’ultima possibilità per la Corte – e per i 123 paesi che la sostengono – di dimostrare che può lavorare con indipendenza, nonostante le enormi pressioni politiche.

Venerdì 4 febbraio Fatou Bensouda, la procuratrice capo della Cpi, ha confermato, dopo avere ricevuto la notifica positiva della prima camera preliminare, che il tribunale può avvalersi della piena giurisdizione per indagare la “situazione in Palestina”, cioè i possibili crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nei territori occupati da Israele dal 1967: Striscia di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. La coraggiosa procuratrice gambiana è finita così sulla copertina di molti giornali arabi.

Per l’esercito israeliano e per il governo di Benjamin Netanyahu è una notizia bomba. Lo racconta Gideon Levy in un articolo pubblicato su Haaretz e tradotto sul sito di Internazionale, e lo conferma il fatto che Netanyahu, in pieno shabat, ha pubblicato un video in cui definisce la decisione della Corte un atto di “puro antisemitismo”, equiparando così una notifica di diritto internazionale pronunciata da tre giudici internazionali all’incitazione all’odio razziale.

Per i palestinesi che lavorano da anni per questo obiettivo è una vittoria amara, ma importante: senza prospettive di pace, i palestinesi scommettono sulla giustizia internazionale e confermano che non si aspettano più nulla dagli Stati Uniti, il loro interlocutore privilegiato per decenni.

Per la Cpi, nata con il Trattato di Roma entrato in vigore nel 2002, questa mossa della procuratrice Bensouda è un salto nel vuoto: se il tribunale non riuscirà a portare a termine le indagini annunciate, la sua credibilità, indebolita dalla pesante accusa di perseguire solo presunti crimini nei paesi africani, potrebbe risultare definitivamente incrinata.

Un sollievo per i palestinesi

L’ong Al Haq a Ramallah è la più longeva organizzazione palestinese che si occupa di diritti umani. Dal 1979 indaga e documenta violazioni e abusi. Al telefono, uno dei suoi ricercatori più esperti e specialista di giustizia internazionale, Michael Kearney, commenta la decisione della Cpi: “La Corte ha sempre risposto alle sollecitazioni degli stati membri, e non poteva ignorare la richiesta palestinese. Già nel 2009 i palestinesi, con Al Haq in testa, hanno chiesto un’indagine. Nel 2015 l’assemblea dell’Onu ha riconosciuto la Palestina come stato osservatore, e dal nostro punto di vista non c’era neanche bisogno di chiedere un’ulteriore notifica”.

La questione della giurisdizione della Cpi rilancia de facto il dibattito sullo stato palestinese e le sue frontiere. Tuttavia, continua Kearney: “Essere palestinese significa vivere continue violazioni dei diritti, e questa decisione, anche se tardiva, non può che rappresentare un sollievo per i palestinesi. Se al momento non abbiamo sufficienti assicurazioni che la Corte sarà in grado di indagare veramente, è certamente una grande notizia sul lungo periodo”.