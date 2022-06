Fin dai primi mesi della rivoluzione, gli attivisti siriani hanno usato i loro telefoni come armi di difesa. Nel contesto di un regime dittatoriale dove l’informazione indipendente era totalmente assente, i social network rappresentavano un formidabile strumento di comunicazione con il mondo che smentiva la propaganda statale.

L’entusiasmo per la potenza dei social network e per il citizen journalism è stato importantissimo in Siria: per la prima volta si scopriva l’importanza dei telefonini per documentare in diretta la violenza contro la popolazione e per svelare i crimini di guerra del regime, delle milizie islamiste e dal 2015 dell’offensiva russa a sostegno del presidente Bashar al Assad.

A partire dal 2015 però, un’altra guerra, basata sulla disinformazione online e sulle teorie del complotto, ha screditato e messo in pericolo numerosi attivisti e organizzazioni siriane. Uno studio intitolato Deadly disinformation promosso dalla Syria campaign e realizzato dall’Institute for strategic dialogue (Isd), ha analizzato decine di migliaia di tweet in lingua inglese e post di Facebook e Instagram che hanno preso di mira attivisti siriani e organizzazioni umanitarie, attaccandole con potenti campagne di disinformazione e teorie del complotto tra il 2015 e il 2021.

Il caso dei Caschi bianchi siriani

Il gruppo di volontari siriani chiamato Caschi bianchi è stato il primo a prestare soccorso dopo ai bombardamenti. Quando i volontari hanno cominciato a indossare telecamere go-pro sui loro caschi per documentare gli orrori del conflitto in tempo reale “sono diventati una vera minaccia al regime di Assad e come tale, sono diventati il bersaglio principale delle campagne di disinformazione”, spiega il rapporto, “con oltre 21mila tweets cospirazionisti lanciati contro di loro”.

Più i Caschi bianchi attiravano l’attenzione, come quando furono nominati per il Nobel della pace nel 2016 o quando il documentario Netflix su di loro vinse l’Oscar nel 2017, più le campagne di disinformazione si facevano violente. Gradualmente, i Caschi bianchi da eroi sono passati a essere descritti come terroristi. E anche per chi non si fidava fino in fondo delle teorie del complotto, il dubbio era ormai insinuato.