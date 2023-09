Che cosa sono l’abaya e il qamis? Il quadro giuridico invocato dal ministro si rifà alla legge del 2004, che vieta qualsiasi segno religioso “ostentatorio” a scuola. Ed è proprio questo che rifiutano molti musulmani francesi, a cominciare da Abdallah Zekri, vicepresidente del consiglio francese per il culto musulmano, che assicura che “l’abaya non è un abito religioso, bensì un’espressione della moda”.

Una settimana dopo, lo stesso Attal ha annunciato che 67 studentesse sono state rimandate a casa per violato il divieto. In percentuale, sui 12 milioni di studenti, il fenomeno è assolutamente marginale.

Domenica 27 agosto, 12 milioni di studenti francesi si preparavano a tornare a scuola dal giorno dopo. La prima misura del nuovo ministro dell’istruzione francese, Gabriel Attal, per accompagnare il loro rientro, è stata annunciata con grande enfasi al telegiornale del primo canale, Tf1: a scuola sarà vietato indossare l’abaya e il qamis, due vestiti lunghi per donna e uomo, tradizionali nei paesi del golfo.

I grandi marchi della moda propongono nuove versioni dei vestiti tradizionali mediorientali, sia per le donne sia per gli uomini

Il successo che sta vivendo la modest fashion in tutti i paesi musulmani è dilagante, ed è ora ripreso e adottato dalle adolescenti francesi che seguono i social network della regione.

Il nuovo soft power che gli Emirati, come Dubai o Qatar, o l’Arabia Saudita esercitano nel mondo arabo e musulmano, si è tradotto negli ultimi anni in un vero trend, anche molto redditizio per l’industria della moda in Medio Oriente: molte donne influencer di Dubai, Doha o Riyadh, con i loro vestiti lunghi o indumenti “modesti”, competono in eleganza tramite i loro account su TikTok o Instagram.

Così le adolescenti musulmane francesi che le seguono indossano “l’abaya color corallo perfetta per l’estate”, e si chiedono quale sia la differenza tra un vestito ampio e l’abaya “almeno che non sia il nome di chi lo indossa a fare la differenza, per esempio se si chiama Rachida o Justine”, o propongono alternative sempre modest friendly.

Le abaya, vestiti tradizionali della regione, con le loro maniche larghe e lunghezze ampie, sono recentemente tornate di moda con nuove interpretazioni anche attraverso un’intera linea creata da Dolce e Gabbana intitolata “L’alba di una nuova eleganza” e ispirata “alla grazia e alla bellezza dell’Arabia, con camicie morbide abbinate a pantaloni, tuniche allungate, mantelle eleganti e abiti sofisticati”. Il qamis, la versione maschile meno discussa in questi giorni, è il vestito bianco lungo portato da molti uomini nei paesi del golfo o in Africa, che non ha una particolare valenza religiosa.

Moda islamica, islamismo, terrorismo

La forte polarizzazione politica intorno a semplici indumenti mediorientali, scrive sul Guardian la sociologa Kaoutar Harchi, deriva dal fatto che tutto quello che viene dai paesi del golfo è considerato per definizione una moda che spinge all’islamismo e al jihad globale. Harchi sottolinea anche come immediatamente si suppone che queste adolescenti francesi “in quanto donne e ‘straniere’, stiano cospirando contro la nazione francese”.