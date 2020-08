La figura di Sordi è vista in maniera piuttosto univoca: è un sinonimo dell’italiano medio, dei suoi vizi, l’aggiornamento più popolare di un carattere millenario. Il saggio della storica Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere italiano (2010), parte proprio da Sordi per introdurre il tema che dà il titolo al libro:

Alberto Sordi fa cent’anni. Senza la pandemia sarebbe stato il suo anno: una grande mostra a Roma, la sua villa sull’Appia antica aperta al pubblico come un mausoleo, documentari. Film biografici uno dopo l’altro: Permette? Alberto Sordi; Alberto Sordi un italiano come noi; Siamo tutti Alberto Sordi?. E speciali della Rai: Alberto Sordi. Storie di un italiano ; Sordi, un italiano a Roma .

Nel febbraio 2003 tutti i più importanti giornali italiani dedicarono pagine e pagine alla scomparsa di Alberto Sordi, il popolare attore protagonista di decine di film dell’Italia repubblicana. Quasi tutti i commentatori furono concordi nell’affermare che nei suoi film Sordi aveva rappresentato meglio di ogni altro il carattere degli italiani. Per il quotidiano cattolico Avvenire era stato “lo specchio” dell’Italia. Il Corriere della Sera salutava in lui “l’eroe di tutti i nostri difetti”, mentre per la Repubblica aveva incarnato l’“arte di essere italiani” personificando “una mescolanza di difetti” inequivocabilmente italici. Per l’Unità Sordi era stato un “piccolo grande italiano” e per il Secolo d’Italia era un simbolo nazionale che per cinquant’anni aveva dato “un volto ai vizi e alle virtù degli italiani”.

Prima di questa santificazione laica, c’era stata una fase abbastanza lunga in cui l’immagine di Sordi era sembrata in crisi. La prima critica che lo prende sul serio è quella di Goffredo Fofi, che se ne occupa – quasi suo malgrado, è Sordi stesso che lo incalza per autolegittimarsi – negli anni settanta, quando Sordi smette di essere soltanto un attore e comincia a fare il regista. Una parte di carriera, questa, che viene unanimemente considerata minore. (La richiesta di Sordi a Fofi è raccontata nel numero recente di Bianco e nero, Sordi segreto ).

Crisi e santificazione Negli anniversari a parlare sono soprattutto i fan, e tutti i documentari e i libri – almeno una decina usciti nel 2020 (da Alberto Sordi. Storia di un italiano di Giancarlo Governi ad Alberto Sordi di Alberto Anile, fino ad Alberto Sordi. Una vita tutta da ridere di Italo Moscati e alla riedizione di Alberto Sordi di Maurizio Porro) – sono tutti dichiaratamente apologetici. Nei suoi ultimi anni in vita, e anche in quelli successivi, si è creata una sorta di agiografia intorno a lui.

Critica di genere Sulla prima non ci si è mai molto soffermati, proviamo a farlo. Ne possiamo parlare partendo da una scena di Amore mio aiutami (1969) di Dino Risi. Il film racconta la storia di Giovanni e Raffaella (Sordi e Monica Vitti) che sono una coppia felice finché lei si innamora di un altro, Valerio (interpretato da Silvano Tranquilli), un intellettuale raffinato, amante della musica, più giovane di Giovanni. Giovanni e Raffaella provano a gestire il tradimento come una coppia aperta e moderna, finché lui perde il controllo.

Goffredo Fofi s’impegna a cercare un legame fra la sua figura sociale e quella sullo schermo. La monografia di Fofi esce nel 2004 e dà la stura a una bibliografia di decine di testi, che mescolano la celebrazione a un discorso sulla funzione che l’attore e regista ha assunto nell’immaginario. Va ricordato però – soprattutto visti i tantissimi titoli pubblicati quest’anno – che i testi dove Sordi è affrontato al meglio sono La commedia all’italiana di Maurizio Grande e Il cervello di Alberto Sordi di Tatti Sanguineti, che racconta Sordi attraverso il suo sceneggiatore d’elezione, Rodolfo Sonego. Grande e Sanguineti servono a districarsi in mezzo a tutta l’esaltazione per Sordi, a cercare di mappare la sua filmografia sterminata. Senza rimanere incantati dal mito, ma attraversandolo. Due anni fa anche Andrea Minuz e Christian Uva hanno organizzato un convegno all’università la Sapienza di Roma in cui hanno provato a essere meno encomiastici, e a ragionare criticamente anche su due aspetti più irrisolti: la questione di genere e il rapporto con gli intellettuali.

L’iconoclastia che riduce Sordi a campione del conformismo dura poco. L’attore e regista passa in un lampo dall’essere un cliché a essere un mito. Se il suo rapporto con gli intellettuali e il cinema d’autore è complicato e negli anni della contestazione i ruoli che interpreta alle volte sembrano fuori contesto o in contrasto con lo spirito dei tempi, gli anni del riflusso e quelli della sua vecchiaia fanno sì che questa astoricità di Sordi diventi quasi un valore.

L’infantilismo, ci torneremo. L’insofferenza di Pasolini diventa idiosincrasia in Moretti. “Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Te lo meriti, Alberto Sordi”, è la battuta di Ecce Bombo nel 1978.

Sto vedendo Amore mio aiutami di Alberto Sordi. La morale del film è che se hai la moglie che si innamora di un altro non c’è una cura migliore di una scarica di sberle (costole rotte, setto nasale piegato, colonna deviata) per farla tornare ad amarti. Come si fa a prendersela con statue nei parchi, e non con questi film popolarissimi?

Mammismo Il concetto chiave per comprendere Sordi è una categoria tipicamente italiana: il mammismo. Silvana Patriarca ha scritto un bellissimo saggio sul tema, On momism , e Cantore lo usa bene per riprendere la critica di genere a Sordi.

Scorriamo i titoli di Alberto Sordi e troviamo una costante: personaggi che giocano sull’ambiguità, volentieri fedifraghi, quasi mai impegnati in una relazione, spesso effeminati, bambinoni. In Mamma mia, che impressione! (1951) Sordi è un immaturo petulante dai capelli ossigenati, con atteggiamenti e movenze marcatamente femminili; nei Vitelloni (1952) è un ragazzo che non vuole diventare adulto e che preferisce il cameratismo alle relazioni. Sordi fa le vocine, si maschera anche da maschio asessuato, malinconico: negli stessi Vitelloni, nel Conte Max (1957), in Venezia, la luna e tu (1958), dove interpreta un seduttore triste, un latin lover inetto. Bambinone, bambinesco, infantile, adolescente fuori tempo massimo, mammone.

Se diamo per buona l’affermazione in Sordi si specchia l’italianità, ci possiamo anche chiedere che tipo di mascolinità abbia incarnato, e come questa mascolinità abbia a che fare con l’italianità. Una buona risposta la dà Francesca Cantore nel saggio Figlio, marito, capofamiglia. Alberto Sordi e la rappresentazione della mascolinità tra gli anni cinquanta e sessanta.

Come prototipo di maschio debole e codardo, questo tipo di solito vive in una famiglia dominata dalle donne e non è in grado di imporsi nel mondo esterno, nella sfera pubblica in cui gli uomini si definiscono in termini di genere distintivo.

Ritroviamo il suo essere mammone in Un eroe dei nostri tempi (1955) di Mario Monicelli, dove come al solito è scapolo ma dipendente affettivamente dalla zia; nel Segno di Venere (1955) di Dino Risi, dove il suo personaggio prova a emanciparsi facendo il truffatore, ma finisce per consolarsi tra le braccia di mamma; in Mio figlio Nerone (1956), dove l’unica salvezza emotiva è la madre Agrippina (Gloria Swanson); nel Vedovo (1959), dove interpreta Alberto, un marito succube che cova una vendetta contro la moglie Elvira (Franca Valeri, immensa) ma vorrebbe al tempo stesso la sua indulgenza.

Sordi attore, Sordi regista, Sordi personaggio pubblico, nei film e nella vita Sordi sbeffeggia chi costruisce una relazione o mette su famiglia: il personaggio Nando Mericoni di Un giorno in pretura (1953) e di Un americano a Roma (1954) è contento di vivere a casa di mamma così come il vero Alberto Sordi, che ogni volta che veniva intervistato sulla sua vita privata e sul perché non si fosse sposato rispondeva: “E che mi devo mettere un’estranea in casa?”. Battuta che è una sintesi perfetta dell’ideologia mammista.

La mamma è sempre la grande madre junghiana, e quindi può essere anche la moglie: Sordi è un marito adultero nel Seduttore (1954), nella Bella di Roma (1955), nei Pappagalli (1955), che poi si rifugia nel calore uterino della moglie. Ma la madre è anche una grande madre simbolica, che può essere la patria, la famiglia, perfino il cinema.

L’aspetto più interessante del fenomeno Sordi è come sia riuscito a incarnare lo “specchio degli italiani” proprio nel momento in cui gli italiani dovevano specchiarsi in qualcosa che non fosse più il fascismo. Pur non affrontando quasi mai in modo diretto temi politici nei suoi film e nelle sue dichiarazioni pubbliche – Palmiro Togliatti voleva cooptarlo con il film di Dino Risi Una vita difficile (1961) ma lui si negò –, quello che Sordi ci mostra è come la continuità non conflittuale tra fascismo e repubblica sia riuscita a trovare uno spazio proprio nella trasformazione dei maschi fascisti in una combriccola di vitelloni, di scapoli impenitenti, di bambinoni. Vedere i film di Sordi, da questo punto di vista, è come assistere allo spettacolo della crisi del maschio italiano, o meglio arrendersi all’evidenza che la crisi del maschio italiano non si sia mai veramente aperta.

Eppure non si può dire che Sordi non ci provi. Lo fa dichiaratamente, come quando nel 1966 gira il suo secondo film da regista, Scusi, lei è favorevole o contrario?, che sarebbe un film sul divorzio, ma si riduce al solito intrigo di corna: il protagonista è un vitellone, un inguaribile cascamorto, ma sposato. Si chiama Tullio Conforti ed è contrario al divorzio. Tuttavia vive beatamente separato dalla moglie (Giulietta Masina) e ha avuto tre figli da due donne diverse. Il commendator Conforti è il massimo del Sordi ultragigione: maliardo sul lavoro, nella vita privata un mezzo playboy. In terrazza “ospita” una ragazza bella e giovanissima. E quindi fa il fenomeno con il maggiordomo omosessuale (e inglese), il quale mostra di non apprezzare la ragazza che se ne sta nuda a prendere il sole: “Mi fa senso, ma in un altro senso, però”, gli ribatte Conforti. Se il maggiordomo gli ricorda che “non è più un ragazzo”, lui si pettina e si imbelletta, rifiuta il predicozzo, rivendica l’energia del suo fisico e spiega: “Il pensiero di avere una bambina nuda sopra il mio capo mi fa fremere”. Un Humbert Humbert all’amatriciana ma, più che predatorio, asessualizzato, un voyeur di mezz’età.

Nello Scopone scientifico di Luigi Comencini (1972) o in un Un borghese piccolo piccolo (1977) si svela in modo plateale la rabbia dietro la vanteria e l’impotenza, in maniera simile ad Amore mio aiutami. Entrambi i film sono sempre stati letti come racconti sulla lotta di classe e sull’emancipazione impossibile di proletari e piccolo borghesi, che restano tragicamente inchiodati al loro destino, due dolorose commedie all’italiana uscite durante i conflitti sociali degli anni settanta. Ma se li guardiamo con l’occhio della critica di genere, viene fuori qualcosa di più perturbante.

L’educazione che nel Borghese piccolo piccolo l’impiegato Giovanni Vivaldi (Alberto Sordi) impartisce al figlio imbelle Mario è una summa di paternalismo, opportunismo e mammismo. Cerca di difenderlo dalla vita, lo raccomanda, si adegua all’arrivismo della massoneria (anche qui tutti maschi, che più che provare a fare carriera sembrano dilettarsi in un rito adolescenziale) finché nella scena più drammatica questo conflitto diventa esplosivo.

Giovanni e Mario stanno camminando per strada, davanti a loro c’è una ragazza che i due vedono di spalle e che cammina a passo spedito con un trench. Il padre prende il figlio sottobraccio e lo erudisce: