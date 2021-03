Probabilmente quello che ricorderemo di più di questa edizione di Sanremo saranno le giacche larghe indossate dalle cantanti e dai cantanti in gara. Nella versione monopetto o doppio petto sempre più di ordinanza, sono giacche sformate, dai tessuti nuovi ma dalle linee vecchie. Le hanno indossate quasi tutti i concorrenti: una questione di moda e di cosa suggeriscono di indossare i marchi là fuori, ovviamente, ma non ricordo un’edizione del festival in cui ci fosse una tendenza sartoriale così uniforme.

Un tempo l’abbigliamento e la mise-en-scène erano utili a veicolare una differenza, a creare una rottura, a dare qualche informazione in più su chi stava cantando e perché lo faceva, scegliendo quei suoni e quelle parole. Ora lo stile a Sanremo non serve quasi più a niente. Non serve a distinguere l’underground dal mainstream, il nazional-popolare dalla musica di ricerca, e in qualche modo le performance di Achille Lauro servono a portare questo concetto alle estreme conseguenze, fino a disintegrarlo completamente: sarà possibile, domani, cantare Io tu e le rose di Orietta Berti vestita da Diamanda Galás o Lydia Lunch.

In questa divaricazione ostentata e progressiva tra forma e contenuto, tra il vestito e quello che c’è sotto – forse è davvero punk dimostrare che sotto c’è il niente –, gli ascoltatori restano disorientati e i simboli e le divise perdono di significato. E così, mai come nell’edizione di quest’anno, la storia, le genealogie, le carriere, i percorsi, le gavette e le credenziali di ognuno si opacizzano a vantaggio di un singolo istante, di una singola performance in un contesto limitato, in cui non conta troppo cos’hai fatto prima e cosa farai dopo: essendo quasi tutti i concorrenti in gara così simili nella loro presentazione, per percepire una differenza bisogna affidarsi ai suoni e alle parole. Per farla breve, all’unica cosa a cui il festival si interessa, nella sua inossidabilità che finge di sfruttare la moda e il costume, e perfino la storia di un paese, per mandare avanti invece l’unità minima attorno a cui tutto si muove: “La bella canzone italiana”.

Aspettative e desideri livellati

Hanno ragione molti spettatori di Sanremo quando dicono che tanti degli artisti in gara sono “sconosciuti”, nel senso che spesso sono non conoscibili, difficili da riconoscere, smarriti in abiti diversi da quelli che speravamo di vedergli addosso, troppo forzati in altri che hanno smesso di precisarne le fisionomie, anche per colpa di produzioni troppo uguali. Anni di influenze urban, di trap melodica, di autotune insinceri e di basi elettroniche ormai rischiose quanto i riff di sassofono in un pezzo anni ottanta – suoni spuri e intuizioni che a un certo punto diventano il suono dominante, tanto che da Soldi di Mamhood di soli due anni fa pare che ci siano state già dieci edizioni di Sanremo con le stesse basi – hanno generato tendenze che possono finire nei pezzi di Irama come in quelli di Fedez o di Francesco Renga, contribuendo a creare una generica sensazione di irriconoscibilità delle canzoni, a cui si somma una generica scarsa incisività dei testi. Questo a meno che non ci si trovi in presenza di artisti che vanno a Sanremo con una precisa intenzione della parola, come Fulminacci o Willie Peyote.

E dunque la maggior parte di questi artisti e di queste artiste non sono “sconosciuti” – né vanno difesi come tali sperando che lo restino sempre – perché sono anagraficamente giovani, perché sono popolari su Spotify e nelle classifiche di fine anno delle riviste indipendenti o nelle serie di Netflix, ma non vengono usati nelle fiction di RaiUno o trasmessi dalle radio principali: questo in realtà avviene da tempo e non rappresenta quasi più un argomento di conversazione, tanto si sono ibridati i contesti di fruizione e si è ridotto lo scarto tra chi voleva arrivare solo al MiAmi e chi solo a Sanremo.

Sono sconosciuti proprio perché diventa sempre più difficile “riconoscerli”: l’Itpop ha livellato le aspettative, i desideri. Ha anche sbloccato una serie di energie negative in chi si sentiva costretto a essere sempre coerente a oltranza, lasciando il via libera a chi voleva e poteva reinventarsi come gli pareva: ha reso possibile usare (se non citare apertamente) Lucio Battisti quanto Pupo. Non a caso il pezzo di Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima, oltre a essere intelligente nelle parole, lo è anche nella disinvoltura con cui sfrutta questa libertà senza farne una questione ideologica, accettando pienamente la sfida che a Sanremo ci si va per la bella canzone e non per la rivoluzione.