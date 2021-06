Troppo spesso affidiamo l’idea di sacro al singolo interprete, e non è un caso se Giovanni Lindo Ferretti è il primo nome che si fa nitido nella nebula di una musica che spaventa. Ma la musica sacra si fonda spesso sul coro, su una cooperazione armoniosa e straziante di intenti e visioni, e Ira è un disco basato proprio sul coro.

È uno dei suoi pregi più belli, sia estetici sia formali: in un momento in cui cerchiamo di capire come sgravare il peso dell’io e delle narrazioni in prima persona, arriva un disco che spazza via i codici del viaggio solitario e del trip individuale (rinfocolato da un rinascimento psichedelico sempre meno collettivo) per farci sentire animali, meno dispersi e più connessi, in una colossale mandria.