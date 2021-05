Ogni attraversamento una crepa che si apre. È la frontiera.

Alessandro Leogrande, La frontiera

Un arpeggio, una città lontana e fredda, gli occhi e la bocca consumati dal mare aperto. Ira, il terzo album di Iosonouncane, comincia così, sulle note del brano Hiver, una ballata cupa ed elegante che fa partire il viaggio del “disco corale di un uomo che rinuncia in parte alla propria voce per abbracciare quella di una moltitudine che attraversa terre e mari”, come lo definisce lo stesso musicista di Buggerru, in Sardegna. È un racconto polifonico di frontiere attraversate, di montagne, deserti, prigioni, fiumi e soldati, dove i confini tra i generi musicali e le lingue si confondono.

Ira, in uscita il 14 maggio, arriva a sei anni di distanza dal capolavoro Die ed è uno degli album italiani più attesi del 2021. Dura in tutto un’ora e cinquanta. Doveva uscire nel 2020 ed essere presentato in anteprima con una serie di concerti a teatro, ma il tour e la pubblicazione dell’album sono stati rinviati a causa della pandemia. La prima cosa che colpisce ascoltandolo è che non è cantato in italiano, ma in una lingua mista che comprende anche inglese, arabo, francese, spagnolo e tedesco. Iosonouncane ha scelto quella che definisce “una lingua dell’errore, della distanza percorsa e ancora da percorrere, una lingua del fraintendimento, della mancata comunicazione”. Questo idioma dà voce ai protagonisti del disco, ma la sua natura ibrida rende i primi ascolti faticosi, disorientanti.

“L’idea alla base di questa scelta è nata dal profondo senso di distanza e solitudine che le melodie e il suono delle prime bozze mi suggerivano”, risponde Iosonouncane via email, ma per il momento si rifiuta di spiegare meglio la storia raccontata dall’album. Cos’è quindi Ira? Una riflessione sulle migrazioni, un inno alla diversità e alla complessità del mondo? Forse sì, o perlomeno queste sono le prime suggestioni che comunica, ma sarebbe riduttivo identificarlo solo con queste categorie, e quindi è meglio lasciarsi guidare dal suo flusso.

Suoni nordafricani

Dal punto di vista musicale, Ira evidenzia ancora una volta la qualità di Iosonouncane come autore e arrangiatore, in grado di stare in bilico tra rock, prog ed elettronica, ma dimostra una discreta continuità con Die. Come ha spiegato Iosonouncane, il disco è stato concepito seguendo alcuni punti fermi: un gruppo preciso di musicisti per il quale scrivere e sul quale modellare strutture, arrangiamenti, timbri, dinamiche, trame vocali. Ira è una partitura interamente eseguibile dal vivo dalle persone che hanno suonato nel disco: Mariagiulia Degli Amori, Serena Locci, Simona Norato, Simone Cavina, Francesco Bolognini e Amedeo Perri.

Dopo tutti questi anni si poteva pensare a una svolta, a un nuovo suono, e invece a tratti siamo in territori abbastanza familiari. Se il disco del 2015, pur nella sua malinconia di fondo, era solare a abbagliante, Ira è il suo gemello più cupo e rarefatto. Lo si capisce dai suoni metallici di Ashes (ceneri, in inglese), il secondo brano in scaletta, che comincia con un cantato alla Thom Yorke (il cantante dei Radiohead è un’influenza costante, soprattutto il suo modo di usare la voce come uno strumento tra gli strumenti) e poi si apre su una sezione ritmica granitica, tra stoner e krautrock. Dal terzo brano, Foule (folla, in francese), emerge la novità più interessante dal punto di vista sonoro: l’influenza della musica nordafricana, presente anche in altri pezzi del disco come la splendida Hajar (pietra, in arabo), imperiosa come un canto di guerra berbero.