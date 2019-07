Thom Yorke in stato di grazia a Roma

“Fa schifo, la musica rock fa schifo. La odio, mi annoia, è una cazzo di perdita di tempo”, disse Thom Yorke vent’anni fa in un’intervista televisiva. Ovviamente non intendeva dire che la musica con le chitarre era una perdita di tempo, ma che tutta la mitologia e il marketing che ruotavano attorno a quel genere non gli interessavano più. Del resto era il periodo di Kid A, il disco della svolta elettronica dei Radiohead.

A distanza di anni, le tracce della mitologia rock nella musica di Yorke sono sempre più sbiadite. I Radiohead, per fortuna, esistono ancora, ma si prendono pause sempre più lunghe, e da Kid A in poi hanno abbattuto gli steccati tra i generi. Nel frattempo Yorke e Jonny Greenwood, le due menti creative del gruppo, si concedono parecchie libere uscite e vanno verso territori sempre più astratti: elettronica sperimentale, colonne sonore, musica seria.

Il Thom Yorke che si presenta alle nove e mezzo sul palco all’aperto dell’auditorium Parco della musica di Roma quindi non è più il chitarrista nerd introverso degli anni di The bends e Ok computer. È un musicista che preferisce i sintetizzatori e i loop elettronici alle sei corde (come di norma nella sua carriera solista), ma è anche un performer che guarda al teatro e alla danza, sfruttando l’intero spazio del palco e interagendo molto con il pubblico. A guardarlo durante l’esibizione viene in mente il cortometraggio che accompagna il suo nuovo album Anima: un film, diretto da Paul Thomas Anderson, in cui lui e la fidanzata, l’attrice Dajana Roncione, eseguono una coreografia alla Pina Bausch.

Chi era venuto per ascoltare Karma police è rimasto deluso: la scaletta del concerto di Roma non fa alcuna concessione alla nostalgia. Zero pezzi dei Radiohead. L’inizio è affidato a Interference e A brain in a bottle, due brani estratti dal suo terzo disco solista Tomorrow’s modern boxes, forse il meno riuscito della sua carriera, ma che dal vivo assume una veste nuova e più convincente. Sul palco con Yorke ci sono Nigel Godrich, storico produttore dei Radiohead, e l’artista olandese Tarik Barri, che proietta per tutto il concerto degli splendidi visual ispirati a fenomeni naturali e paesaggi lunari, a metà tra psichedelia e fantascienza. La musica e immagini si fondono in un unico flusso e sembra di stare dentro una specie di liquido amniotico.

Il concerto ci mette un pochino a ingranare. Colpa forse anche di una pasta sonora da affinare, con i bassi che coprono un po’ troppo la voce e gli altri strumenti. Ma a partire dal quinto pezzo in scaletta, la splendida Harrowdown hill, lo show decolla. Il brano – una canzone di protesta pubblicato nel 2005 su The eraser dedicata a David Kelly, un esperto di armi britannico morto suicida nell’Oxfordshire dopo aver sollevato dubbi sul rapporto sulle armi di distruzione di massa usato come giustificazione per invadere l’Iraq – viene suonato con una furia ritmica inedita, mentre Yorke quasi urla le parole. Poi Pink section e Nose grows some, supportate dai visual di Tarik Barri, portano gli spettatori verso territori ambient alla Brian Eno, mentre The clock rialza improvvisamente il ritmo e il sabba ipnotico di Has ended, estratto dalla colonna sonora di Suspiria di Luca Guadagnino, porta il pubblico dentro una spirale psichedelica.