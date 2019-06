L’Anima di Thom Yorke, inquieta e brillante

Il sonno del cantante dei Radiohead alterna momenti di puro incubo, come nell’iniziale Traffic, dove il protagonista si sente soffocare mentre fa “festa con un ricco zombie”, ad altri più catartici, come nel caso della splendida Dawn chorus, un brano intimista per sintetizzatore e voce nel quale l’amore e la natura diventano uno strumento per liberarsi da una realtà quotidiana opprimente. Il titolo del brano tra l’altro suona come un omaggio ai Boards of Canada , da sempre una delle band più amate dai Radiohead. Dawn chorus è uno dei vertici della produzione solista di Yorke, e ricorda la delicatezza di brani passati della band come Fog e Glass eyes.

Ultimamente Thom Yorke è ossessionato dai sogni. Non a caso il titolo del suo terzo disco solista, Anima, è un omaggio alla teoria dell’anima e dell’animus dello psicanalista e psichiatra svizzero Carl Gustav Jung, massimo esperto in materia insieme a Sigmund Freud. Forse è per questo che Anima ha il respiro di un lungo sogno agitato, dove le ossessioni al centro della musica del cantante di Oxford – l’alienazione urbana, il difficile rapporto tra uomo e tecnologia, il cambiamento climatico – danzano intorno alla sua voce come ombre scure, e l’inconscio collettivo junghiano sembra prendere vita.

L’esperienza con la colonna sonora di Suspiria, remake dell’horror di Dario Argento firmato da Luca Guadagnino, sembra aver fatto bene a Yorke. I brani di Anima in realtà sono quasi tutti nati prima di quel periodo, ma in generale il cantante sembra aver fatto un ulteriore passo in avanti nel gestire la sua ispirazione, anche quando non c’è Jonny Greenwood al suo fianco: i beat elettronici, per i quali bisogna ringraziare come al solito il fidato produttore e compagno di tour Nigel Godrich, a un primo ascolto possono far pensare a quelli dell’album Amok, ma in realtà si allontano dalle velleità danzerecce di quel disco e vanno verso territori più astratti e congeniali al musicista di Oxford.

Il ritmo, più della melodia, resta sempre la chiave per capire il Yorke solista, perché è da quello che lui e Godrich partono per scrivere i brani: prendono parti strumentali non finite e ci costruiscono sopra i loop. Stavolta il processo sembra più a fuoco del solito e c’è maggiore interazione tra voce, drum machine e batteria, come in Not the news, il brano più pop. A proposito di ritmo, in Impossibile knots dietro alle pelli c’è il batterista dei Radiohead, Phil Selway. I testi, come sempre, sono essenziali ma poetici: solo uno come Yorke potrebbe inserire in un disco pop parole come woebegones (in Twist) o cul-de-sac (in Dawn chorus).