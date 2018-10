Gli incantesimi di Thom Yorke

Thom Yorke, Unmade

Per Thom Yorke non dev’essere stato facile comporre la colonna sonora di Suspiria. Anzi, all’inizio neanche voleva farla, l’ha confessato lui stesso. Quando il regista Luca Guadagnino gli ha telefonato per chiedergli di scrivere le musiche per il remake dell’horror del 1977 di Dario Argento il cantante dei Radiohead ha tentennato e ci ha messo qualche mese a dirgli di sì.

Non dobbiamo stupirci, perché lavorare a questi brani (25 composizioni originali in gran parte strumentali, ma dentro c’è anche qualche “canzone”) per Yorke significava convivere con due fantasmi: quelli dei Goblin e di Jonny Greenwood. Il gruppo prog italiano ha scritto per Dario Argento colonne sonore bellissime e quella del Suspiria originale, che come Profondo rosso è in parte ispirata a Tubular bells di Mike Oldfield, è una delle migliori che abbia mai firmato. Jonny Greenwood, chitarrista e spalla di Yorke nei Radiohead, in questi anni ha composto cose magistrali per il grande schermo, conquistando la critica e sfiorando l’Oscar con le musiche del Filo nascosto di Paul Thomas Anderson.

È facile quindi capire i tentennamenti iniziali di Yorke. La sua strategia è stata quella di non inseguire né i Goblin né Jonny, ma di camminare sul suo sentiero. Questo gli ha permesso di uscirne a testa alta. Fin dalle prime note di Suspiria si capisce che Yorke ha la situazione in pugno. The hooks, che mescola rintocchi di pianoforte a suoni sinistri presi dal film ci ricorda una vecchia lezione: non servono gli effetti speciali per creare inquietudine (per avere una dimostrazione di questa teoria vi invito a un ascolto estremo: risentitevi quel grande capolavoro noise che è la colonna sonora di Non aprite quella porta).

C’è grande varietà in questo disco: oltre al valzer di Suspirium, che sembra (ed è un complimento) una b-side dei Radiohead, c’è la psichedelia un po’ beatlesiana di Has ended, dove un bordone accompagna la voce filtrata del cantante e il figlio Noah alla batteria tiene un ritmo da sabba. I sintetizzatori di Klemperer walks fanno pensare al tema scritto da Vangelis per Blade runner, mentre le voci in stile canto gregoriano di Sabbath incantation funzionano molto bene.

Parlando della lavorazione del disco, Yorke ha dichiarato che gli sembrava di “fare incantesimi”. La strumentale Olga’s destruction (Volk tape) evoca proprio atmosfere stregate e sembra avvitarsi su sé stessa mentre Volk, uno dei pezzi più interessanti dell’album, omaggia il krautrock di Can e Neu!, da sempre due gruppi di riferimento per Yorke. E la ballata pianistica Unmade invece esalta la voce del musicista di Oxford (questa recente versione dal vivo merita).

Ascoltato così, senza aver visto il film, questo disco fa un effetto strano: è come sfogliare un quaderno di appunti, saltando da una suggestione all’altra. Ma se si ha voglia di farsi suggestionare un po’ da quello che si ascolta, si capisce una cosa: Suspiria è uno dei lavori solisti più interessanti del cantante dei Radiohead. È carico di nostalgia e di omaggi alla musica che l’ha influenzato. Se non consideriamo quel mezzo capolavoro che è stato The eraser, nella sua carriera fuori dal gruppo Thom Yorke non è mai sembrato così sincero e ispirato.