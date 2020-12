Sono lesbica e la mia ragazza è bisessuale. Leggo la tua rubrica e ascolto il podcast da tanto tempo, Dan, e ho sempre pensato che non avrei avuto problemi se una partner mi avesse chiesto di essere monogama. Poi la ragazza con cui sto da un anno e mezzo ha voglia di scoprire come sono le altre donne. Dice che il pensiero di me che vado con altre persone la eccita, ma a me l’idea che lo faccia lei innervosisce e basta. Ha fatto coming out più tardi di me, e sono l’unica donna con cui è stata. Capisco che, come donna, sessualmente non potrò mai darle l’esperienza che le darebbe un uomo, e potrebbe capitarle di desiderarla, va tenuto in conto anche questo. Ne abbiamo parlato, e opteremmo per la soluzione “si fa ma non si dice”: potrei avere anch’io le mie avventure, le altre persone saprebbero che siamo in coppia, e niente situazioni “romantiche”. Oltretutto per ora la nostra è una relazione a distanza. Lei dice che mi ama e io le credo. Dice anche che non vuole perdermi, ma che queste voglie ce le ha da un po’ di tempo e deve affrontarle. Io non voglio perderla. Hai qualche consiglio?

–Fretting Endlessly About Relationship Situation

Capisco le tue paure. Chi è in coppia monogama, si sa, può prendersi una sbandata. E se non sempre questo significa che la relazione principale è condannata, FEARS, una sbandata complica inevitabilmente le cose. E se una coppia non monogama può anche stabilire delle regole che vietino le sbandate, i sentimenti restano una cosa difficile da regolamentare.

Ma chi è in coppia può prendersi una sbandata anche per una persona con cui non va a letto: colleghi, amici, amici di amici, partner di amici, fratelli e sorelle di amici, partner di fratelli e sorelle, eccetera. Il rischio di sbandate, quindi, non viene meno stabilendo che la coppia è monogama, e tuttavia ci sono persone sane di mente, stabili, razionali e in coppia che riescono ad affrontare le giornate senza farsi venire un esaurimento nervoso, e questo perché si fidano dell’impegno preso dal/la partner con loro. E perché, se anche il/la partner dovesse prendersi una sbandata, com’è inevitabile che succeda, confida nel fatto che non verrà lasciata/o, anche se può capitare.

Con questo intendo dire che le relazioni comportano dei rischi, e che ad aiutarci a gestire la nostra paura di quei rischi è la fiducia. Se hai fiducia nel fatto che la tua ragazza rispetti i termini del vostro accordo – si fa ma non si dice, scopate sì sentimenti no, le altre persone devono sapere che è impegnata – e che quando dice che ti ama sia sincera e non ti voglia perdere, FEARS, allora devi decidere di crederle. Come chi è in una coppia monogama decide di credere al/la partner quando dice che non scoperà con altre persone (anche se può succedere) e che non la lascerà per nessun altro (anche se potrebbe), puoi decidere di credere che la tua fidanzata rispetterà le regole stabilite.