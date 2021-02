Il 2003 è stato un anno memorabile per la musica afroamericana. Era il momento di 50 Cent e del debutto solista di Beyoncé. Era l’anno di grazia di Outkast e Missy Elliott, la cui carica innovativa sembrava inesauribile. Justin Timberlake e Christina Aguilera riempivano gli stadi con il loro pop mutante, bianco fuori e nero dentro in un momento in cui l’appropriazione culturale non sembrava ancora un problema. In mezzo a tanto clamore alcuni grandi dischi, magari non perfettamente in sintonia con i tempi, sono passati ingiustamente inosservati. Uno tra tutti: il debutto della cantante soul del Bronx Stephanie McKay.

La voce e lo stile di McKay sembravano arrivare dritti dai primi anni settanta e avevano la dolcezza e l’asprezza di grandi artiste del passato come Vicki Anderson o Lynn Collins. A rendere particolarmente interessante il suo debutto è la produzione, affidata a Tim Saul e a Geoff Barlow dei Portishead. Il suono volutamente sporco e disturbato tipico della band di Bristol fa da contrappunto alla voce dinamica e versatile di Stephanie McKay. Il modus operandi dei Portishead è inconfondibile: strumenti vintage campionati e messi in loop su supporti volutamente lo-fi. La caratteristica che ha reso unico Dummy dei Portishead, ovvero quell’uso opaco della tecnologia che anziché rendere il suono più definito e brillante lo avvolge in fruscii da vecchio vinile e sibili di nastri analogici, è presente in tutto l’album di MacKay.