La fastosa residenza di Bono Vox a Killiney, in Irlanda, aveva un bagno con delle finestre a forma di oblò per godersi, anche dal gabinetto, la bellezza della baia. Fearghal McKee, il cantante dei Whipping Boy, quando faceva il roadie per gli U2 ebbe la fortuna di usare quel bagno e notò che gli oblò erano troppo bassi e che alla fine tutto facevano meno che far vedere meglio il paesaggio; erano solo l’idea un po’ pretenziosa di un architetto ansioso di compiacere una rock star.

Quegli oblò sono finiti più tardi nel verso di una canzone dei Whipping Boy. In We don’t need nobody else McKee canta: “Hanno costruito degli oblò per Bono, per fargli guardare oltre baia e fargli cantare le montagne. In questa terra sei quello che possiedi”. Non era un attacco diretto al cantante degli U2, era più che altro un riferimento amaro alla cosiddetta Tigre celtica, il boom economico dei nuovi ricchi irlandesi: “Puoi essere un re”, continua la canzone “e tutto dipende dalla bella vista che puoi avere”.

Si potrebbe dire che i Whipping Boy se la siano andata a cercare e che gli assurdi paragoni con gli U2 che hanno finito per schiacciarli e trasformarli in una nota a pie’ di pagina nella storia del britpop siano stati generati da loro stessi. Eppure Heartworm, il secondo album dei Whipping Boy che contiene We don’t need nobody else e altri dieci magnifici pezzi, meritava molto di più del tiepido successo che ha avuto nel 1995. Il fatto che il loro album fosse arrivato dopo The holy bible dei Manic Street Preachers e subito dopo The bends dei Radiohead non ha certo aiutato la band irlandese, che si è trovata, nonostante il materiale eccellente e una serie di concerti memorabili, spinta in un angolo. Potevano sperare nel successo americano, come quello che in quegli anni stavano avendo i Cranberries e (miracolosamente) i Bush, ma invece di andare a suonare negli Stati Uniti preferirono aprire i concerti del loro eroe Lou Reed in Europa. Quella dei Whipping Boy è la parabola di una grande band che non ha saputo cavalcare l’onda. Forse proprio questo rende Heartworm un disco da salvare con particolare cura e amore: è un album che meritava molto di più.