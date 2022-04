Con il secondo album Tricky sparisce e tradisce tutte le aspettative di chi lo voleva artista pop di successo. Il contratto con la Island gli permette di uscire, una volta l’anno, con un disco firmato con un nome diverso e lui, nel suo momento di massima visibilità, decide di non chiamarsi più Tricky ma Nearly God (“quasi dio”) e di far uscire una serie di demo molto ruvidi e dissonanti, cantati da una gran quantità di ospiti. Non gli basta più nascondersi dietro a Martina Topley-Bird, vuole frammentarsi ulteriormente e fa cantare Terry Hall, Neneh Cherry, Alison Moyet, Cath Coffey e Björk. I suoi mezzi produttivi sono ridotti all’osso ma la lista delle voci è lunghissima. In altri contesti sarebbero ospiti di lusso, ma in Nearly God sono artisti che si fanno possedere da un vudù e, pur mantenendo la loro voce ben riconoscibile, diventano un veicolo per la visione oscura e crepuscolare di Tricky.

Nearly God si apre con Tattoo, la cover di un pezzo particolarmente oscuro di Siouxsie and the Banshees. L’originale era uscito nel 1983 come b-side del singolo Dear Prudence ed era volutamente stridente rispetto alla rilettura del classico dei Beatles che si trovava sul lato a. Tattoo era stata prodotta con tecniche di loop e campionamenti molto simili a quelle che Tricky avrebbe affinato più di dieci anni dopo e suonava come una sorta di mantra stregonesco appena sussurrato dalla voce di Siouxsie: “Qualcosa di feroce lungo la spina dorsale per spaventare i pazzi che m’inseguono… fortifico le braccia con intrecci serpentini”. Tricky ripete quella formula magica, la sua voce quasi in trance: “Uno schiaffo sulla coscia, uno sul polpaccio, canta il tuo mantra e lascia il segno”. E il segno, con questo primo pezzo, Tricky lo lascia eccome: salda le tecniche di produzione del primo hip hop (la musica che lo aveva formato) con le atmosfere gotiche del post punk. Ma dalle brume dell’Inghilterra postindustriale sposta il pezzo di Siouxsie and the Banshees in un’atmosfera da allucinato e claustrofobico rituale haitiano.

Difficoltà a respirare, il cielo che ti si chiude sulla testa… l’atmosfera di Nearly God sembra evocare, in diversi momenti, i primi sintomi di un attacco di panico e la musica è un mantra magico da ripetersi per non cadere nel buco nero.