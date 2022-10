“Noi qui non abbiamo bisogno di un’opera!”, dice il tagliagole Macheath, il più famoso criminale di Londra, irrompendo nella buca dell’orchestra e arraffando uno spartito; sghignazza mentre lo accartoccia e lo brucia in un cestino per la carta straccia. È il giorno del suo matrimonio con Polly Peachum, la figlia di Jonathan Jeremiah Peachum, sfruttatore di sciancati e mendicanti e re dell’accattonaggio. Ed è uno dei tanti momenti dell’Opera da tre soldi del Berliner Ensemble, in scena fino al 15 ottobre al Teatro Argentina di Roma per il Romaeuropa festival, in cui si sfonda la quarta parete e si chiede al pubblico di interrogarsi su cosa stia succedendo.

Il regista australiano Barrie Kosky ha creato lo spettacolo nel 2021 proprio nel teatro berlinese in cui Bertolt Brecht e Kurt Weill lo avevano ideato nel 1928. È come essere chiamati ad allestire un’opera di Wagner a Bayreuth, cosa che peraltro Kosky ha già fatto brillantemente con i suoi Maestri cantori di Norimberga nel 2017.

Come Macheath, anche il regista tiene a farci sapere che quella cui assistiamo non è un’opera: è più una farsa in musica, un divertissement antiborghese che intende prendersi gioco del linguaggio aristocratico dell’opera lirica e offrirci una satira delle storture del capitalismo. Kosky però sa che le cose sono più complesse: non basta mettere in scena l’Opera da tre soldi come un musical, per quanto ruvido, magari adagiandosi su svogliate assonanze tra l’attualità europea e la Germania di Weimar in cui Brecht e Weill concepirono il loro lavoro.

Riflessione complessa

Kosky, anzi, cerca di slegare l’Opera da tre soldi il più possibile dall’attualità e scava con intelligenza nei suoi aspetti più metateatrali. Sia il libretto di Brecht sia la musica di Weill sono frutto di una riflessione complessa e di un insieme eterogeneo di influenze: da una parte Weill reinventa il singspiel tedesco, teatro che mescola numeri musicali e recitazione, sotto forma di moderno cabaret, dall’altro Brecht adatta un antico modello drammaturgico inglese alla sua visione socialista e antiborghese della società.