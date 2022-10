La copertina di KooKoo, il primo album solista di Debbie Harry, frontwoman della band pop-wave Blondie, creò tanti di quei problemi da mettere in ombra il coraggio e lo sperimentalismo della sua musica. L’aveva creata l’artista svizzero H.R. Giger (1940-2014), tra le varie cose inventore dell’estetica biomeccanica del film Alien di Ridley Scott (1979).

Harry compare in primo piano, gli zigomi perfetti e le inconfondibili labbra sottili, ma non è più l’ossigenata e imbronciata icona pop dei Blondie: è un’inquietante regina delle tenebre, una sposa cadavere appena risvegliata da un lungo sonno, sulla fronte una tiara che sembra arrivare da un’antichissima civiltà sperduta nello spazio. La testa, dalle tempie alla gola, è trapassata da quattro spilloni. Dietro di lei un cielo grigio è solcato da fulmini. La pin-up del pop new wave si è trasformata in “un misto di punk, agopuntura e fantascienza” come la descrive Giger. Sebbene Harry non identificasse se stessa o la sua musica come punk, era felice della sua nuova immagine plasmata dalla fantasia febbrile e morbosa dell’artista svizzero. Un’immagine che le sarebbe costata il ritiro della copertina da diverse catene di distribuzione e la censura dei manifesti pubblicitari in diverse città, tra cui Londra.

Una pioniera

I suoi tipici capelli ossigenati con la ricrescita scura bene in vista, spiega lei stessa in un’intervista realizzata dalla Bbc proprio nello studio zurighese di H.R. Giger, erano parte del suo “essere un prodotto pop”. Smettere di essere la bionda dei Blondie e trasformarsi in un ibrido biomeccanico, in una performer postumana, era per lei un modo per far dimenticare il passato. Oggi siamo abituati alle popstar che cambiano aspetto tra un album e l’altro, tra un video e l’altro, tra un fotogramma e l’altro dello stesso video; nel 1981 Debbie Harry era una pioniera. Soprattutto, grazie all’influsso della scena newyorchese e della sua amicizia con Andy Warhol, Harry era perfettamente consapevole del suo essere, con i suoi abiti, i suoi capelli e la sua musica commerciale ma anche spigolosa, un manufatto pop, un prodotto di consumo. Nel 1981 Louise Veronica Ciccone non era ancora Madonna, era ai margini di quella scena in cui Harry dominava, ma era lì e osservava tutto attentamente.

Harry e il suo compagno Chris Stein avevano portato i Blondie all’apice del successo alla fine degli anni settanta. Nel 1980, il loro quinto album, Autoamerican, conteneva il fortunato singolo The rapture, il primo ibrido tra new wave e hip hop, allora una novità assoluta vissuta dal pubblico bianco come quintessenza della New York di quegli anni: sporca, pericolosa e sempre sull’orlo di una rivolta razziale. Dopo Call me, un ulteriore fortunatissimo singolo scritto e prodotto da Giorgio Moroder e legato alla colonna sonora del film American gigolo, i Blondie decidono, a sorpresa, di fermarsi. Harry e Stein conoscono H.R. Giger all’inaugurazione di una sua mostra e collaborano con lui. Ancora una volta Harry decide, come aveva già fatto e farà ancora in seguito con Warhol e poi con lo stilista Stephen Sprouse, di mettersi nelle mani di un artista per farsi plasmare una nuova immagine. E questa la porterà, proprio durante la lavorazione di KooKoo, a essere scelta dal regista canadese David Cronenberg per il ruolo di Nicki Brand in Videodrome, il film horror definito da Andy Warhol l’Arancia meccanica degli anni ottanta. “Gloria e vita alla nuova carne!” è la tragica frase di chiusura del film e una nuova carne era quello che la popstar Deborah Harry stava cercando per reincarnarsi nel nuovo decennio.