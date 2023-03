Nella sua autobiografia, Mo’ meta blues, il batterista dei Roots Ahmir “Questlove” Thompson ricorda la prima volta che aveva sentito, nel 1991, De La Soul is dead, il secondo album del gruppo rap di Long Island De La Soul. Aveva saltato la chiesa per chiudersi nella macchina di un amico e sentirsi in santa pace una versione bootleg dell’album che sarebbe uscito ufficialmente mesi dopo. I dischi importanti, soprattutto quelli rap, uscivano in copia pirata anche prima che esistessero gli internet leak. “In quella macchina”, scrive Questlove, “avevo la sensazione di ascoltare l’album meglio sequenziato della storia. Rappresentava tutto quello che amavo dell’hip hop e andava al di là di qualunque mia aspettativa. L’unica cosa a cui posso paragonare quel momento è stata la prima volta in cui avevo sentito It takes a nation dei Public Enemy. Ogni canzone mi stendeva, una dietro l’altra (…) seduto lì, all’una e venti del pomeriggio in una Chrysler rosso bordeaux, mi ripetevo che avrei dovuto ricordare per sempre quel momento magico, perché non ero certo che avrei mai ripetuto la sensazione di sentirlo per la prima volta”. Quando Questlove chiama il suo amico Tariq “Black Thought” Trotter, già suo compare nei Roots, gli dice che quel disco cambierà le loro vite. “Ma no”, gli risponde, “Non potrà mai essere bello come 3 feet high and rising”.

Un’eredità pesante

Nel 1991, subito prima che uscisse il loro secondo album, i De La Soul (i rapper Posdnous, Maseo e Trugoy) erano schiacciati dalla fama del loro straordinario debutto del 1989, 3 feet high and rising. Quell’album, con i beat di Prince Paul, con la sua visione colorata, festosa e gentile e quell’estetica vagamente hippy aveva aperto una nuova, inedita stagione nella storia dell’hip hop. La musica dei De La Soul era sofisticata nella struttura e nelle rime ma anche accessibile, inclusiva e, cosa rara nell’hip hop di fine anni ottanta, sorridente e positiva.

Singoli come Eye know, Me myself and I e The magic number (in Italia usato anni dopo nella pubblicità di una compagnia telefonica) bucarono la bolla dell’hip hop per essere abbracciati da un pubblico bianco ancora non così avvezzo al rap. Nel 1989 in Europa tra i pochissimi artisti hip hop a finire nelle tv musicali generaliste, dopo lo sfondamento di quella testa di ariete che fu Walk this way dei Run DMC e gli Aerosmith, c’erano Neneh Cherry e i De La Soul: la prima era una popstar nata e i secondi erano semplicemente dei geni che trascendevano qualunque genere.

3 feet high and rising, per gli ascoltatori europei, si sintonizzava con un certo sentire new age, e vagamente hippy, che si respirava nella musica pop e nella dance a cavallo tra anni ottanta e novanta. Quei fiori colorati, quei video che sembravano cartoon psichedelici e quei campionamenti soul e jazz così rilassati parlavano sia alla generazione dei primi raver sia al pubblico più ampio che, proprio nel 1989, aveva mandato un pezzo sognante e bizzarro come Orinoco flow di Enya in vetta a tutte le classifiche pop. Negli Stati Uniti i De La Soul erano il volto gentile del rap e la loro idea di D.A.I.S.Y. age, l’era della margherita ma anche un acronimo per “Da Inna Sound, Y’all” (Il suono interiore, gente) era in contrasto con il gangsta rap aggressivo e abrasivo che andava per la maggiore.

Quello che sfuggiva a chi li ascoltava e li ballava, soprattutto al di qua dell’oceano, era che i De La Soul erano, anche se così eccentrici, una crew hip hop ed erano parte dello stesso tessuto connettivo che univa voci afroamericane molto diverse dalla loro. I De La Soul erano parenti stretti di crew più rilassate e meno barricadiere come Arrested Development, Jungle Brothers e A Tribe Called Quest, ma si sono sempre considerati parte dell’evoluzione del rap e della cultura hip hop. Essere considerati dei rapper hippy e new age cominciava a dargli parecchio fastidio. Si sentivano, a causa del loro successo e della loro unicità, spinti in un angolo.