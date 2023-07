“Sono stata chiamata una cantautrice erotica”, scrive Lucinda Williams nel suo memoir Don’t tell anybody the secrets I told you, “e sono abbastanza d’accordo, anche se, pur avendo fatto molto sesso da giovane, non sono mai stata promiscua. Per me la vera zona erogena è il cervello, quindi devo avere una connessione intellettuale, o quasi spirituale, con qualcuno prima di trovarlo fisicamente attraente. E questo di rado accade velocemente (…). Da ragazza ho cominciato a essere attratta da un certo tipo di uomo, e ne sarei rimasta attratta per il resto della vita. Ho provato a descrivere questo genere di uomo come ‘un poeta su una moto’. Uomini capaci di pensare molto e di nutrire sentimenti profondi ma che conservano una certa ruvidezza da lavoratore”.

Il suo poeta sulla moto Lucinda Williams lo aveva conosciuto alla fine degli anni settanta a Fayetteville, attraverso suo padre che insegnava letteratura all’università dell’Arkansas. Frank Stanford era un poeta, ma per vivere lavorava anche in campagna come agrimensore. Un agrario che scriveva poesie: “Il mio tipo di uomo”. Stanford era un quasi trentenne affascinante dagli occhi scuri e dalle braccia forti, era già stato sposato in gioventù e, quando Lucinda Williams lo conobbe, si barcamenava tra la seconda moglie, una giovane pittrice affascinante, e un’ancora più giovane poeta che era la sua amante.

A Lucinda, che non aveva voglia d’inserirsi in una geometria amorosa già abbastanza complicata, non restava che un profondo, devastante innamoramento platonico. E non avendo 17 anni ma 26, il suo amore non fisico ma ugualmente bruciante per Frank Stanford l’ha segnata e, a suo dire, l’ha trasformata nella cantautrice “erotica” che è ancora oggi che ha settant’anni.

Stanford aveva gravi problemi psichici e, quando, al ritorno di uno dei suoi tanti giri in campagna, le due donne della sua vita lo affrontano e gli chiedono di scegliere una di loro, lui prende una pistola dal suo ufficio, si chiude in camera da letto e si spara un colpo nel petto. Lucinda Williams viene a sapere della morte del suo “Kerouac reincarnato in un ragazzo di campagna” attraverso il padre, l’uomo che era stato chiamato dalla vedova per aiutarla a pulire il sangue. “Una vera tragedia shakespeariana” che, aggiunge Williams, prende dei toni quasi da commedia surreale quando le due vedove, la moglie pittrice e l’amante poeta, decidono di andare a vivere insieme.

Lucinda è la terza vedova di Frank Stanford, quella che non aveva mai fatto l’amore con lui e che ne fa per sempre la sua musa. Stanford infatti si era sparato proprio nei giorni in cui Williams aveva firmato il suo primo contratto discografico: la sua figura di poeta così radicata nel profondo sud e lo struggimento di un amore mai consumato hanno dato, negli anni, materia e sostanza alle sue canzoni. E hanno reso Lucinda Williams un’artista inafferrabile e indefinibile: troppo country per essere considerata rock e troppo rock per essere country, autrice di canzoni pervase da una capacità di osservazione del reale talmente fulminante da sembrare un’allucinazione e da un senso del desiderio erotico e amoroso che nessun altro musicista, uomo o donna, è riuscito a descrivere nello stesso modo.