La cantautrice irlandese Sinéad O’Connor è morta il 26 luglio. Aveva 56 anni.

Sappiamo tutto dell’infelicità, della solitudine e del disagio mentale di Sinéad O’Connor. Conosciamo ogni dettaglio, anche perché è stata lei stessa a svelarlo: negli ultimi anni capitava che chiedesse aiuto ai fan tramite i social network, twittava minacce di suicidio e poi scompariva per mesi. Negli ultimi dieci anni si è sicuramente parlato più del suo malessere che della sua musica. Eppure Sinéad O’Connor era nata per scrivere canzoni e cantarle.

Lei stessa non esitava a definirsi pazza (“nuts”). Quella pazzia era dentro di lei da quando era bambina: era quella che le faceva sentire i fantasmi dentro al vecchio pianoforte della nonna. “Le canzoni sono fantasmi”, scriveva nel suo memoir Rememberings uscito nel 2021: “E da quando è uscito il mio primo album e io ho cominciato a fare tour sono diventata una specie di venditrice ambulante di fantasmi”. Una ghostbuster al contrario: anziché catturare gli spiriti inquieti lei li liberava tra il pubblico.

La sua pazzia è quella che le ha permesso di andare avanti nonostante un successo che non aveva mai davvero voluto perché in testa aveva tanto altro. Aveva firmato il primo contratto discografico a 17 anni, quasi senza accorgersene, e il suo primo album, The Lion and the cobra, è uscito poche settimane dopo la nascita del primo figlio. È stata la sua pazzia a non farla morire di overdose a 26 anni su un divano sgangherato del Chelsea hotel come una rockstar qualsiasi. La sua pazzia era una valvola di sfogo, un’uscita di sicurezza per la bambina terrorizzata che è sempre stata rinchiusa dentro di lei, un trucco per sopravvivere giorno per giorno. Se non fosse stata “nuts” forse l’avremmo persa molto prima, se non fosse stata pazza avrebbe obbedito alla sua casa discografica e avrebbe rifatto all’infinito il suo secondo album, quello di maggior successo, quello con dentro Nothing compares 2 U, il suo pezzo più famoso, scritto da un uomo (Prince) con cui lei avrebbe avuto pochi, e poco gradevoli, contatti diretti.

Se non fosse stata pazza non avrebbe strappato la foto di Giovanni Paolo II durante una diretta televisiva di Saturday night live nel 1992. Eppure quel gesto, che in pochi secondi le ha disintegrato la carriera, aveva un senso profondo per lei. E ce l’ha ancora oggi per noi. Nel 1992 non si parlava ancora pubblicamente di come la chiesa cattolica insabbiasse i reati di pedofilia commessi dal clero. Solo nel 2002, dieci anni dopo, il gruppo di giornalisti investigativi Spotlight del Boston Globe avrebbe svelato uno scandalo che coinvolgeva 90 sacerdoti statunitensi e che con il tempo avrebbe travolto come una valanga sempre più esponenti del clero, anche al livello internazionale. Per Sinéad O’Connor, nata cattolica irlandese e profondamente, inquietamente religiosa per tutta la vita, era una questione di verità. Voleva usare la sua fama, una fama di cui non le importava nulla, per dire una verità. È stata pazza? Sì è stata pazza. Eppure gli abusi del clero esistevano in tutto il mondo ed erano sistematicamente nascosti dalle gerarchie più alte della Chiesa che proteggevano i sacerdoti pedofili.

La popstar riluttante

“Non sono una popstar”. Scrive Sinéad O’Connor in Rememberings: “Sono un’anima inquieta che ogni tanto ha bisogno di urlare in un microfono. Non ho bisogno di essere al primo posto in classifica. Non ho bisogno di piacere alla gente”. Proprio per questo era cosciente di compromettere per sempre la sua carriera strappando quella foto in tv. Eppure lei scrive che quel gesto le ha in qualche modo salvato la vita come artista: “Avere un album al numero uno in classifica ha fatto deragliare la mia carriera. Strappare quella foto mi ha rimessa nei binari”. Sinéad dice di non essere nata per fare la star ma per cantare: “Dopo quella puntata di Saturday night live potevo finalmente tornare a essere me stessa. Tornare a fare ciò che amavo. Tornare a essere imperfetta. A essere matta perfino (…) alla fine ho mantenuto quattro figli cantando dal vivo e sono diventata, se posso dirmelo da sola, una performer decisamente brava”.