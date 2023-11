Nel 1961, al suo debutto al Metropolitan di New York nel ruolo di Leonora nel Trovatore, ebbe un’ovazione di 42 minuti. “Con il suo turbinìo di colori brillanti e il suo affascinante vibrato pieno di sfumature non ci voleva un esperto di voci per capire che al Met era arrivato un talento unico”, scrive il critico Peter Davis nel suo libro The American opera singer.

Quando arriva a New York, dunque, Leontyne Price è già una cantante famosa e apprezzata in Europa, ma quel debutto e quell’interminabile applauso la rendono una diva nel suo paese. Da quel momento in poi nei teatri statunitensi, proprio mentre avanzavano le istanze per i diritti civili dei neri, Leontyne Price può essere Tosca, Liù nella Turandot e donna Anna nel Don Giovanni. Il mondo sta cambiando rapidamente ma Leontyne Price sa quanta fatica le sia costata essere considerata una protagonista della lirica nel suo paese. Debutta nell’opera proprio negli anni in cui un’altra grande artista nera, Nina Simone, capisce che non può diventare una pianista classica e decide di rispondere all’America razzista diventando la più fiammeggiante, rabbiosa e afrocentrica cantante soul di protesta degli anni sessanta.

Se Price fosse rimasta in Europa avrebbe avuto una carriera diversa, forse più ricca di soddisfazioni artistiche e meno istituzionale, avrebbe cantato un repertorio più vasto, magari anche di musica contemporanea, ma lei riteneva politicamente e civilmente importante rimanere negli Stati Uniti. Jessye Norman (1945-2019), altro grande soprano afroamericano della generazione successiva, fece una scelta opposta: preferì lavorare per lo più in Francia, tanto che nel 1989 fu chiamata a cantare la Marsigliese per il bicentenario della presa della Bastiglia avvolta in un enorme tricolore francese.

Una proposta irricevibile

Quando nel 1966 a Leontyne Price, all’apice della fama americana, viene proposto dalla casa discografica un album di jazz pop lei all’inizio rifiuta. Per una cantante lirica bianca sarebbe stato un divertissement, un’occasione per fare soldi facili e allargare il proprio pubblico, ma per una cantante nera che aveva lottato per essere presa sul serio in teatro poteva sembrare un passo indietro. Peggio, una retrocessione al mondo degli standard e degli showtune che, tradizionalmente, appartenevano al repertorio di artiste nere come Lena Horne o Dorothy Dandridge, che erano apprezzate star del cinema e della canzone ma certo non erano state Aida alla Scala di Milano.

Non che il repertorio non le piacesse (da giovane era famosa per le sue imitazioni molto spiritose di Sarah Vaughan) o che non si fidasse di André Previn, il compositore e pianista che le propone il progetto, però le sembra una proposta inaccettabile. Lei si sta preparando a diventare quella che poi sarebbe diventata: la più grande cantante lirica americana della storia, quella che avrebbe cantato alla Casa Bianca per ben cinque presidenti degli Stati Uniti.

André Previn (1929-2019), pianista e compositore tedesco-americano, l’uomo che nella vita avrebbe sposato, tra le altre, Mia Farrow e la violinista Anne-Sophie Mutter, è il musicista giusto per proporre a un’artista come Leontyne Price un’operazione così azzardata. Ha i piedi in due mondi: uno nella musica colta (proprio nel 1967 diventa direttore della Houston symphony orchestra dopo sir John Barbirolli) e l’altro ben saldo a Hollywood, nelle colonne sonore e nella produzione di album jazz. Nel 1964 aveva vinto un Oscar per il suo riadattamento del musical My fair lady con Audrey Hepburn e Rex Harrison, e Dizzy Gillespie di lui aveva detto che aveva il flow del vero musicista jazz. Insomma, Previn conosce la musica sinfonica e l’opera, è un compositore e un apprezzato pianista e arrangiatore: chi se non lui può avvicinare l’altera Leontyne Price con la proposta di cantare vecchie canzoni di Broadway?

Price alla fine cede e Previn studia per lei un programma squisito, con scelte assolutamente non banali pensate per far emergere tutti i colori della sua voce, più che la sua potenza di soprano spinto che era già ben nota ai frequentatori dei teatri d’opera. Gli arrangiamenti di Previn sono talmente belli e variegati che potrebbero essere ascoltati anche senza voce: all’orchestra tradizionale unisce una scattante sezione ritmica jazz con piano (molto spesso suonato da lui), batteria e contrabbasso.