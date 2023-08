Poi una gigantesca Barbie Originale appare davanti a un gruppo di bambine che la fissano a bocca aperta, alta e iconica come una statua moai dell’isola di Pasqua, con indosso il suo costume da bagno senza spalline a strisce bianche e nere abbinato a occhiali da sole cat eye bianchi e agli eterni tacchi alti. Un divertimento elegante e civettuolo: ecco cosa promette la Barbie Originale, la fenomenale versione del 1959 disegnata da Ruth Handler, fondatrice della Mattel assieme al marito e socio in affari Elliot e ad Harold “Matt” Matson (da notare la combinazione dei nomi Matt ed Elliot per creare il nome dell’azienda, senza spazio per quello di Ruth).

Barbie ha preso il nome della figlia degli Handler, Barbara, come spiega verso la fine del film la versione materna di Ruth Handler interpretata da Rhea Perlman (il bambolotto Ken ha preso il nome del loro figlio Ken ma, come osserva nel film l’amministratore delegato della Mattel interpretato da Will Ferrell, “non ci importa mai davvero di Ken”). Quello a cui non si fa alcun riferimento è il fatto arcinoto che Barbie in realtà è la rivisitazione di Bild Lilli, una bambola tedesca ben più maliziosa della fine degli anni quaranta che Ruth Handler aveva scoperto durante un viaggio in Europa e che era nata come personaggio in una striscia a fumetti pubblicata sul quotidiano scandalistico di destra Bild.

Lilli era una squillo arguta e sexy che viveva della generosità di una schiera di spasimanti, famosa per i suoi abiti eleganti che la rendevano “la star di tutti i bar”. La bambola, come la sua derivata Barbie, era fornita di abiti e accessori di alta moda e all’inizio era un regalo scherzoso per adulti considerato inadatto ai bambini. Questo finché non è stata adattata per i bambini in Germania e sono stati comprati i diritti per produrla anche in altri paesi.

I capelli neri, l’eyeliner marcato e l’ombretto blu conferivano alla Barbie originale un tocco più oscuro e notturno che ricordava alcune delle caratteristiche associate a Bild Lilli, ma la Mattel non voleva assolutamente che quel retroscena entrasse nel film. Gerwig sceglie di farla diventare una bionda più scialba, più da spiaggia, più ripulita, in linea con la Barbie Stereotipata degli ultimi modelli, interpretata benissimo da Margot Robbie.

La lunga e creativa sequenza introduttiva di Gerwig ci porta ai giorni nostri a Barbieland, dove centinaia di modelli diversi della bambola sviluppati nel corso dei decenni vivono insieme in un paradiso di plastica rosa, fanno festa nella Casa dei sogni di Barbie dove “ogni sera è la sera delle ragazze” e al tempo stesso gestiscono una società costruita per loro. Ricorda, adesso c’è una Barbie per tutte le professioni: Barbie Insegnante, Barbie Dottoressa, Barbie Operaia, Barbie Giudice della corte suprema, Barbie Presidente.

I personaggi delle bambole maschili che accompagnano Barbie, con in prima fila Ken Originale (Ryan Gosling), il ragazzo da spiaggia glabro, abbronzato, noioso e senza genitali, e poi tutti gli altri Ken – interpretati da Simu Liu e da una serie di altri attori di bell’aspetto che si scatenano in divertenti coreografie in tutto il finto paesaggio dai colori vivaci – sanno qual è il loro posto in un mondo incentrato su Barbie. Non vivono da nessuna parte, per lo più ciondolano nei pressi di onde rigide perennemente in procinto di infrangersi sulla spiaggia di Barbieland, e Ken è convinto che “spiaggiarsi” sia il suo lavoro. Di tanto in tanto i Ken esprimono la loro rivalità per le attenzioni di Barbie, nonché qualche frustrazione per il posto umile che è loro riservato nella società, e lo fanno in un modo confusamente sessuale, minacciandosi l’un l’altro di “spiaggiarsi”.