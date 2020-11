“Stiamo commettendo un suicidio di massa”, è con queste parole che la giornalista scientifica Laurie Garrett ha commentato l’annuncio della casa farmaceutica Pfizer del vaccino per il coronavirus. Nonostante fosse certamente una buona notizia, per Garrett non era possibile dimenticare che i contagi negli Stati Uniti avevano ricominciato a crescere, portandone il numero a più di undici milioni, con circa 250mila decessi. Per lei era impossibile dimenticare la sofferenza di questi mesi e come, negli stessi giorni dell’annuncio del vaccino, la corte suprema stesse esaminando le argomentazioni di chi intendeva smantellare l’Affordable care act, la copertura sanitaria introdotta da Obama nel 2010, proponendo di tagliarla nuovamente a circa 21,1 milioni di adulti a basso reddito, nel cuore di una pandemia.

Da quando è alla Casa Bianca, Trump ha criticato varie volte la legge, ma i tentativi di abrogarla sono falliti, così come era accaduto durante i due precedenti ricorsi alla corte suprema, nel 2012 e nel 2015. Per certi versi, questo ulteriore tentativo di abrogazione è un’istantanea perfetta dell’amministrazione Trump, tutta incentrata nella figura del presidente e sulla sua spettacolare decisione di non accettare l’esito delle elezioni, mentre il resto della popolazione continua ad ammalarsi e a morire.

Il modo surreale con cui Trump ha rifiutato di riconoscere il risultato delle elezioni ci catapulta nuovamente in una puntata di The apprentice, la serie televisiva che lo ha visto protagonista negli anni duemila, trattando le elezioni quasi fossero l’ultima puntata del suo show. Questo elemento surreale è un tratto caratteristico dell’amministrazione Trump, che è sempre riuscita a presentare la violenza come una forma di spettacolo, le sue dichiarazioni più cruente come una performance, e il suo personale rebranding del fascismo in una strategia comunicativa per catturare l’attenzione degli spettatori. La cortina di fumo che fa da sfondo alle sue apparizioni, da quelle distratte nel campo da golf a quelle nella sua torre dorata, fanno da contraltare alla vera politica di Trump: quella politica della morte che il filosofo camerunese Achille Mbembechiama “necropolitica”, fatta di massacri e di morte che ha caratterizzato la sua amministrazione.

Negli ultimi mesi, lo spettacolo della morte è diventato l’epitome dell’amministrazione Trump, non solo a causa di quel suicidio di massa di cui parlava Garrett e della lucida inerzia con cui Trump ha affrontato la crisi sanitaria, persuaso che il libero mercato avrebbe salvato la società, come suggerito dai suoi consiglieri economici Arthur Laffer e Stephen Moore. Ma perché il modo sproporzionato con cui il virus si è diffuso nelle nei territori dei nativi americani, nei ghetti neri, nei quartieri poveri e tra le persone più fragili, echeggia quella cultura di darwinismo sociale che da sempre fa da sfondo alla sistema economico statunitense. La disumanizzazione è sempre una missione monumentale, ha scritto Isabel Wilkerson nel suo ultimo libro sul sistema delle caste negli Stati Uniti, perché prova a negare a una parte dell’umanità dal diritto alla cura e all’empatia. Bisogna riconoscere, tuttavia, che l’intero programma politico di Trump è stato molto efficace nell’aumentare la vulnerabilità delle fasce della popolazione più fragili e nel privarle altresì dell’empatia, aumentando la propaganda contro i messicani, “spacciatori, criminali e violentatori”; contro gli afroamericani, “responsabili della maggioranza degli omicidi di uomini bianchi”, contro i disabili, da lui stesso imitati e beffeggiati, che Trump ha eletto al ruolo di capro espiatorio.

Quattro crisi

Per certi versi, lo spettacolo della morte è stato il perno della legittimità di Trump: è stato la ragione della sua vittoria nelle elezioni del 2016, quando prometteva di riportare l’America a dominare il mondo al suon di “Make America great again”. Tuttavia, lo spettacolo della morte è stato anche il limite della sua legittimità, la dimostrazione che le regole che governano la società non sono più benefiche, ma dannose per la sua sopravvivenza, fino a diventare il catalizzatore dell’insurrezione nel momento in cui il mondo ha assistito impotente alla violenza inflitta a un uomo che chiedeva solo di respirare.

È in questo confine tra lo spettacolo e la violenza che negli ultimi mesi si sono polarizzati gli Stati “divisi” d’America, come qualcuno li ha chiamati, portando metà della popolazione a votare per Trump e un’altra metà a sentirsi minacciata dalla sua presidenza. Ed è a questa polarizzazione, a questo conflitto sociale quotidiano, che abbiamo assistito, quando le strade degli Stati Uniti sono diventate il teatro di uno scontro tra la violenza organizzata delle milizie bianche e la resistenza degli attivisti antifascisti e antirazzisti che tentavano di difendere i propri quartieri. Per molti di loro, la sconfitta elettorale di Trump era una questione di vita o di morte. Come ha detto l’avvocato e attivista della comunità dei nativi americani Chase Iron Eyes di Pine Ridge nel South Dakota, una delle comunità più colpite dall’epidemia ma anche dai “piccoli massacri” quotidiani causati dalla disoccupazione e dall’alcolismo, “un narcisista patologico e bugiardo è il capo dello stato e sta brutalizzando i nativi. (…) Per noi, questa è una questione di vita o di morte”.

Per certi versi quello che stiamo osservando negli Stati Uniti è il punto di rottura di almeno quattro crisi: sanitaria, economica, politica ed epistemica, come la chiama nel suo ultimo libro Luca Celada, tutta incentrata sul tentativo di confondere ciò che è vero e ciò che è falso. È dalla guerra tra il falso e il vero, più che dal risultato elettorale, che dipende il futuro della nostra società, anche da questa parte dell’oceano.

Una strategia antica

Dobbiamo dirci che la strategia di Trump di aumentare le diseguaglianze sociali e di attribuirle a un capro espiatorio, dividendo la solidarietà sociale lungo la linea del colore, ha funzionato e che non l’ha inventata Trump. Ne troviamo le origini nella politica di Ronald Reagan, che per primo ha colpito duramente le lotte sindacali e il welfare aizzando contemporaneamente la classe lavoratrice bianca contro il sottoproletariato nero e contro le donne, quelle welfare queen che mettono al mondo troppi figli e guidano le Cadillac mentre vivono di sussidi di disoccupazione a spese degli altri.

Come Reagan, Trump ha cominciato con la riforma fiscale, tagliando le tasse per i ricchi di circa 1,5 trilioni in dieci anni, e ammettendo che lui stesso avrebbe risparmiato circa undici milioni da una dichiarazione dei redditi, che altrimenti, come riportava il New York Times riprendendo le sue parole, gli sarebbe costata “una fortuna”. Nel frattempo ha provato a smantellare quel poco di stato sociale che c’era, a partire dall’Obama care, criticato più volte come un progetto pericoloso che rischiava di portare gli Stati Uniti al socialismo. Il pericolo del socialismo e il pericolo dei migranti, che si sarebbero riversati nel paese per ricevere assistenza sanitaria gratuita, affollando gli ospedali e impedendo ai contribuenti americani di curarsi, è stato il perno di una politica portata avanti con sistematica crudeltà, nel tentativo di salvare i ricchi dai poveri e dalle minoranze, spostando gradualmente il paese verso una specie distato di polizia, e chiamando tutto questo libertà.