C’è una misura in Italia che non gode di buona reputazione: il reddito di cittadinanza, il sostegno introdotto nel 2019 per contrastare la povertà e facilitare il reinserimento lavorativo di chi ne fa domanda. Da varie settimane le pagine di cronaca si soffermano in modo insistente sui suoi limiti.

Quello più evidenziato è che tra le persone che lo percepiscono (in media 584 euro al mese) ci sarebbero anche dei “furbetti”, che hanno incassato i soldi ma in realtà, secondo la stampa, sono proprietari di case di lusso, di Ferrari, a volte sono addirittura deceduti, oppure si tratta di trafficanti o mafiosi che amano rimanere sul divano tutto il giorno a farsi mantenere dalla società.

Secondo i critici, “i furbetti” del reddito di cittadinanza causano un danno erariale che colpisce la stabilità economica del paese. Per esempio, le quindici persone denunciate a Roma per averlo ricevuto indebitamente avrebbero percepito complessivamente circa 75mila euro, una cifra certo significativa ma incomparabile ai circa 110 miliardi di euro di evasione fiscale all’anno che, va detto, è assai meno stigmatizzata nel dibattito pubblico.

C’è un ultimo limite imputato alla misura: il rischio di sovversione morale che instillerebbe nella popolazione, il timore che chi percepisce il reddito di cittadinanza si innamori a tal punto del “dolce far nulla” che il futuro del paese si trasformerà presto in una specie di distopia in cui nessuno vorrà lavorare, a prescindere dalle opportunità di impiego.

Miti e colpevolizzazioni

A dire il vero, l’idea che il reddito di cittadinanza costituisca un danno per la società non è nuova: da decenni gli economisti conservatori sostengono che togliere dalla povertà le famiglie svantaggiate costa troppo, è economicamente insostenibile, disincentiva al lavoro e, peggio ancora, corrompe la morale della società, quell’etica del lavoro che, secondo il sociologo Max Weber, assicura a chi lavora la grazia divina.

Tutti questi miti puntellano la storia del welfare. Per tagliare l’assistenza ai poveri Reagan aveva inventato la figura della welfare queen, la “regina dei sussidi”, una madre nera e sola dipinta come una donna truffaldina che viveva grazie ai soldi dei contribuenti mentre sfrecciava con la Cadillac. Reagan era così riuscito a far leva sugli stereotipi razzisti degli Stati Uniti per introdurre politiche di austerità, presentando i tagli come forme di giustizia distributiva.

Ma è dall’epoca di pensatori come Jeremy Bentham, Thomas Malthus e Herbert Spencer che si concepisce la povertà come una colpa di cui i poveri sono gli unici responsabili. Come diceva il fondatore dell’Economist James Wilson, in risposta alle preghiere degli irlandesi perché arrivassero degli aiuti durante la carestia del 1840: “Provvedere agli altri non è dovere di nessuno”.

Scenari distopici

In questi mesi, i giornali e la politica italiana si sono attivati in una campagna simile, facendo leva su tutta una serie di stereotipi per creare una situazione di “panico morale” capace di minare il consenso pubblico a misure di tutela per i meno abbienti. Per esempio, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha detto che il reddito di cittadinanza rischia di portare all’estinzione la categoria dei lavoratori stagionali, così appagati dalla percezione dei 584 euro al mese per nucleo familiare da decidere di darsi a tempo pieno all’ozio. L’idea di De Luca è che il reddito di cittadinanza corrompe le persone al punto di portarle al “parassitismo”, e cioè a vivere alle spalle degli altri, trasformando il rifiuto del lavoro in una specie di epidemia di massa che rischia di far collassare interi settori produttivi.

A ben vedere, gli scenari distopici evocati dalla politica italiana per criticare il reddito di cittadinanza sono così surreali da essere quasi affascinanti. Da un lato esasperano l’immagine del “furbetto”, trasformando il percettore di sussidi in una specie di mostro, simbolo della truffa e dell’immoralità – una retorica che si può osservare anche in altri paesi, a partire dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Dall’altro, insistono talmente sul deficit di etica del lavoro che la disoccupazione cessa di essere la conseguenza di politiche macroeconomiche per diventare una scelta personale.

E qui la questione si fa interessante, perché se la morale è un terreno di disquisizione astratto, soggettivo e scivoloso, la disoccupazione lo è assai meno, e per quanto il dibattito pubblico insista sul rischio che il reddito di cittadinanza diventi un disincentivo al lavoro e causi una disoccupazione di massa, la verità è che questa narrazione adombra una realtà ben più concreta e allarmante: il fatto che in Italia la disoccupazione è strutturale, esacerbata da scelte politiche miopi che negli anni hanno smantellato il tessuto produttivo. Il risultato è un’emergenza permanente, caratterizzata da un tasso di disoccupazione tra i più alti di Europa e dalla compressione continua del costo del lavoro.