Con il loro articolo “Beyoncé and the heart of darkness” (“Il cuore di tenebra di Beyoncé”, Internazionale 1367), gli autori nigeriani Boluwatife Akinro e Joshua Segun-Lean hanno scatenato un piccolo terremoto traduttologico nella mia mente. La tesi di Akinro e Segun-Lean – “i rapporti di potere distorcono le rappresentazioni europee dell’Africa, ma queste distorsioni appaiono anche nelle opere intellettuali della diaspora nera contemporanea” – si articola intorno al concetto di blackness, termine che ricorre cinque volte.

La prima volta ho scelto di tradurlo con “l’essere nero” – “secondo lo storico britannico Paul Gilroy, l’essere nero è una condizione necessariamente transemisferica e basata sulla presentazione di elementi contrastanti” – ma una soluzione diversa s’imponeva per rendere la concisione e la ricchezza semantica di blackness, e ho scelto nerezza. “Se ammettessimo”, scrivono quindi Akinro e Segun-Lean, “che la teorizzazione della nerezza da parte della diaspora riproduce – senza che questo venga riconosciuto – l’egemonia occidentale, e sottolineassimo il predominio dei pensatori della diaspora in questo campo?”.

La traduttrice Gioia Guerzoni racconta sul blog Terminologia etc. di aver affrontato un problema simile traducendo l’articolo “On the blackness of the panther” di Teju Cole (incluso nel libro L’estraneo e il noto, Contrasto 2018). “Cos’è la blackness per un giovane scrittore nero americano nel 2018?”, si chiede Guerzoni. “Cole la usa per descrivere l’orgoglio nero, la vita dei neri americani, ma anche il colore di una pantera che lo affascinava da piccolo, o di un supereroe contemporaneo”. Guerzoni scarta tre possibilità (lasciare la parola in inglese, tradurla con negritudine o nerezza): “Negritudine è un calco dal francese, anni Cinquanta, contiene troppi strati di significato lontani, e blackness semplicemente non ci starebbe bene a casa. Nerezza, vetusto e con queste zeta che a me (perché sono io che traduco, che sento, e infine decido) fanno venire subito in mente bruttezza, monnezza, e non magari salvezza e bellezza. Sicuramente, significato a parte, non è un suono che mi dà un’idea di forza, di potere, di orgoglio”. Alla fine, Guerzoni decide di tradurre blackness con “nerità”.

Significati nuovi

Questo neologismo era già stato usato da Carla Muschio nella versione italiana del primo romanzo di Wole Soyinka, The interpreters (Gli interpreti, Jaca Book, prima edizione 1979, nuova edizione 2017). Uno dei personaggi del romanzo di Soyinka, Joe Golder, è un omosessuale “americano e tre-quarti bianco”, talmente fiero del suo quarto nero da chiedere a Kola, un pittore che ne fa il ritratto, di “annerirlo”: “Make me the blackest black blackness in your pantheon”, esclama (e Muschio traduce efficacemente “Fammi la più nera nerità nera del tuo pantheon”). Qui “nerità” serve a evocare l’idea di divinità, ma Muschio usa il neologismo anche qualche paragrafo prima, quando, sempre a proposito di Joe Golder, Soyinka scrive: “Stava in piedi nella biblioteca fissando enormi tomi di enciclopedia, osservando gambe in calzoncini, sbavando sulla nerità finché non si sentiva nauseato e stordito e si ristabiliva a poco a poco”.

“Nerità”, comunque, sembra aver attecchito soprattutto in ambito artistico. Cercando il neologismo su internet si trovano diversi siti dedicati alla pittura: Achille Bonito Oliva parlava per esempio di “nerità” nel catalogo di una mostra di Emilio Isgrò del 1987, mentre una mostra del 2007 di Jannis Kounellis si intitolava “La sostanza della nerità”.

Il fatto che la parola nerezza sia “non comune”, come precisa il vocabolario della Treccani, dedicandogli una definizione stringata, non deve scoraggiarne l’uso. La parola esiste e – sulla spinta di cambiamenti sociali, culturali e politici – ha già cominciato ad accogliere significati nuovi. Come ricorda il francesista Doyle Calhoun in un bell’articolo su Frantz Fanon, un neologismo “può anche indicare l’attribuzione di un nuovo significato a una parola preesistente”. Si parla allora di neologismo semantico, proprio quello che, secondo Calhoun, Fanon crea nel suo testo del 1952 Peau noire, masques blancs attraverso un uso deliberatamente sovversivo della parola noirceur, per indicare “la complessa, angosciante, perfino impenetrabile concezione dell’‘esperienza vissuta del Nero’”. Non a caso, osserva Calhoun, sulle sette occorrenze della parola, Fanon la unisce sei volte a un aggettivo possessivo: “L’evidenza era lì, implacabile. La mia nerezza era lì, densa e indiscutibile. Mi tormentava, mi perseguitava, mi inquietava, mi esasperava”, in Pelle nera, maschere bianche (ETS 2015, traduzione di Silvia Chiletti).