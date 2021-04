Uno dei primi articoli che ho scritto dopo il mio arrivo in Belgio, nel 2009, nasceva dall’incontro con una donna eccezionale quanto il suo nome: Olinda Slongo. Prima di incontrarla avevo scoperto, visitando una mostra sull’immigrazione, il suo libro di memorie Et elle a voulu sa part, cette roche obscure (Éditions du Cérisier 1999). Nel 1947, incinta di otto mesi, Olinda aveva raggiunto in Belgio il marito Eugenio, partito per lavorare in miniera (un migrante economico, diremmo oggi). Eugenio si era ammalato poco dopo di tubercolosi e silicosi, e Olinda, con il suo lavoro nella fabbrica di armi Fn Herstal, era diventata l’unico sostegno della famiglia, permettendo ai due figli di continuare a studiare.

Quando andavo a trovarla a Herstal, in provincia di Liegi, nella casetta operaia dove abitava dal 1956, Olinda mi parlava in un italiano d’altri tempi, inframmezzato di parole francesi e modulato dalla sua cadenza settentrionale (lei e il marito erano originari di Anzaven e Montebello, due frazioni di Cesiomaggiore, nelle Prealpi bellunesi).

Olinda era una donna robusta e sorridente. Aveva una voce roca e pacata, il gusto del racconto e della compagnia, e una forza di volontà granitica che traspariva ancora, nonostante gli anni. Aveva deciso di scrivere le sue memorie in francese per i tre nipoti, che erano belgi e non parlavano italiano. È morta nel 2013, e uno dei miei grandi rimpianti è aver perso, in una di quelle operazioni informatiche di cui mi sfugge il pieno controllo, le registrazioni delle nostre lunghe chiacchierate.

Cittadini di seconda categoria

Olinda mi è tornata in mente ora che in Italia si ricomincia a discutere di riforma della cittadinanza. Ogni volta che se ne parla (ovvero, secondo Lucia Ghebreghiorges, ogni volta che a un politico fa comodo tirare fuori “una carta d’identità in cui c’è scritto progressisti”), penso a quanto in Belgio la storia della riforma della cittadinanza sia indissociabile da quella dell’immigrazione italiana, indissociabile dalla vita di Olinda, della sua famiglia e di innumerevoli famiglie coma la sua. Qui, fino a pochi decenni fa, gli italiani erano considerati cittadini di seconda categoria, ed è proprio per aprirsi a quei giovani figli e nipoti di immigrati (definiti in un servizio televisivo del 1985 dei “mutanti” – non più italiani, non ancora belgi) che negli anni ottanta si decise di semplificare le procedure per l’acquisizione della cittadinanza.

Un primo esperimento il Belgio lo aveva fatto già all’inizio del novecento, inserendo nel suo ordinamento giuridico lo ius soli temperato accanto allo ius sanguinis. La legge, approvata nel 1909, concedeva automaticamente la nazionalità belga, al compimento dei ventidue anni, alle persone nate in Belgio da almeno un genitore nato a sua volta in Belgio o residente nel paese da almeno dieci anni. La riforma non sopravvisse alla prima guerra mondiale e al suo strascico di xenofobia e nazionalismo. Nel 1922 il parlamento mise fine a un sistema giudicato troppo liberale, ribadì la centralità dello ius sanguinis e introdusse il concetto di “idoneità” come condizione necessaria per ottenere la cittadinanza: “Affinché lo straniero diventi belga, deve aver dato prova di assimilazione alla nostra vita nazionale, di attaccamento al Belgio, ai suoi costumi e alle sue istituzioni” (concetto tornato alla moda in tempi più recenti, e non solo in Belgio).