“C’è stata una tale violenza, un tale sfruttamento, una tale oppressione per così a lungo. Queste persone ci sono cresciute dentro, e hanno perso la paura di morire. Non hanno davvero paura di morire. È una cosa molto particolare. Da psichiatra, Frantz Fanon diceva che quando in un posto l’uguaglianza delle vite è negata (quell’uguaglianza elementare che ci rende umani) ne scaturisce una violenza in extremis. Ma può anche nascere una condizione in cui non si ha più paura della morte. I subalterni parlano attraverso l’atto del morire”.

Così la critica letteraria e teorica del postcolonialismo Gayatri Spivak commentava, in una recente intervista, il movimento di opposizione alla giunta militare in Birmania. Ma la sua avrebbe potuto essere una risposta alle parole di Ahmed, una delle oltre 450 persone che dal 23 maggio portano avanti uno sciopero della fame a Bruxelles per chiedere la regolarizzazione dei sans-papiers, persone senza permesso di soggiorno. Il 7 luglio, al quotidiano belga L’Avenir, Ahmed spiegava: “Siamo come dei cadaveri, delle carcasse che camminano. Cosa volete che facciamo? Tanto siamo già morti. Senza documenti non puoi fare niente. Piuttosto che morire lentamente, mi chiedo se non dovrei andarmi a comprare della benzina e darmi fuoco. E qui non sono l’unico a pensarla così”.

“Qui” è la Vrije universiteit Brussel (Vub), l’università neerlandofona di Bruxelles, uno dei tre luoghi occupati dall’Union pour la régularisation des sans-papiers tra fine gennaio e i primi di febbraio 2021. Gli altri due spazi sono l’Université libre de Bruxelles e la chiesa di Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, nel centro storico della capitale, che negli ultimi ventitré anni – come ricordava il parroco Daniel Alliet – ha accolto sette occupazioni e quattro scioperi della fame di sans-papiers. Nel maggio del 2009, al culmine di anni di lotte per ottenere una nuova campagna di regolarizzazione dopo quella del 1999, Alliet aveva annunciato alla stampa la fine di uno sciopero della fame nella chiesa durato settantanove giorni. “La maggior parte dei sans-papiers ha deciso di porre un termine a questa azione”, aveva dichiarato. “Non vogliono che i loro figli diventino orfani”.

Qualche mese dopo il governo aveva finito per cedere, avviando un’operazione che tuttavia aveva permesso solo a una piccola parte delle persone in soggiorno irregolare nel paese di ottenere dei documenti. Soprattutto, come tutte le misure eccezionali, non aveva offerto una soluzione permanente a chi voleva continuare a vivere qui, lavorando e crescendo i propri figli senza dover restare nell’ombra, senza essere sfruttati dai datori di lavoro, senza temere un arresto e un’espulsione. Una soluzione basata su criteri di regolarizzazione chiari e giusti, come per esempio avere un lavoro, risiedere in Belgio da un certo numero di anni o essere bloccati in una procedura di asilo da troppo tempo.

Appello caduto nel vuoto

Dal 2009 intorno a questa rivendicazione sono nati diversi movimenti (tra cui il Collectif sans-papiers de Belgique nel 2011 e Voix des sans-papiers nel 2014), molti dei quali hanno dato vita a una rete – la Coordination des sans-papiers de Belgique – nella speranza di rafforzare il loro peso politico. Sono passati più di dieci anni e, nonostante decine di iniziative, occupazioni, marce, manifestazioni, petizioni, nulla è cambiato. Nel novembre del 2020 Sebastian Franco, membro della Coalizione internazionale sans-papiers e migranti (Cispm), riconosceva che la Coordination des sans-papiers de Belgique aveva svolto “un lavoro molto importante, segnando passi avanti sul piano delle pressioni, dei rapporti di forza con le autorità, dei contatti con le associazioni”. Ma di fronte allo “stallo istituzionale”, al rifiuto categorico di aprire una discussione sulla necessità di riformare le procedure di regolarizzazione, “nel movimento si è cominciata ad avvertire una certa stanchezza”.

Inevitabilmente la pandemia ha reso ancora più precaria la situazione dei sans-papiers (e non solo in Belgio, come dimostrano le analisi pubblicate dall’organizzazione Picum). In questo contesto, c’è chi ha sperato che la formazione di un nuovo governo nell’ottobre del 2020 potesse aprire uno spiraglio di dialogo. “La pandemia”, scriveva il 25 settembre la Coordination ai sette partiti impegnati nei negoziati, “ha reso la regolarizzazione un’emergenza sanitaria e sociale”. L’appello è caduto nel vuoto. L’esecutivo (una coalizione più improbabile delle precedenti, formata da liberali, socialisti e verdi di entrambe le comunità linguistiche, oltre che dai cristiano-democratici fiamminghi) ha prudentemente evitato d’inserire il tema nell’accordo di governo. “Le persone sono stufe, sono disperate. Bisogna insistere sulla responsabilità del governo nell’aggravare una situazione esplosiva”, era stato il commento di Sebastian.