“Tutto ciò che è attualmente in uso non è regolamentato”, spiega Caterina Rodelli, analista presso Access now , un’organizzazione di difesa dei diritti civici digitali. O meglio, “esistono norme ma non considerano tutti i tipi di diritti che possono essere violati. Prendiamo l’esempio del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr): tanti sistemi di sorveglianza basati sull’intelligenza artificiale processano dati, ma il Gdpr protegge solo la privacy e i dati della persona, mentre oggi osserviamo violazioni a vari livelli (discriminazione, violazione del diritto d’asilo, del diritto a un giusto processo). Manca una legislazione che riconosca la complessità della situazione creata dall’uso di questi sistemi e l’impatto dell’automazione e dell’intelligenza artificiale sui controlli alle frontiere e sulle procedure di asilo”.

La stessa tecnologia è stata tralasciata quando poteva salvare delle vite e usata per respingere dei richiedenti asilo. In entrambi i casi, le autorità non hanno esitato a commettere un atto illegale – l’omissione di soccorso e la complicità con la guardia costiera libica – violando i diritti fondamentali di persone considerate indesiderabili.

Access now fa parte di una coalizione di organizzazioni che si batte affinché il regolamento sull’intelligenza artificiale rispetti i diritti fondamentali di tutte e tutti, comprese le persone costrette a raggiungere in modo “irregolare” l’Unione europea o quelle prive di un permesso di soggiorno. Attraverso la campagna #protectnotsurveil, hanno evidenziato i numerosi limiti della proposta fin dall’aprile del 2021, quando è stata presentata dalla Commissione.

Il testo raggruppa i diversi sistemi di intelligenza artificiale usando categorie di rischio (alto-medio-basso), a seconda di quanto essi possano causare la violazione di un diritto fondamentale, e ogni categoria è sottoposta a requisiti diversi. “I regolamenti, però, dovrebbero fissare delle regole in cui il metro di misura non è il grado di rischio, ma il rispetto o meno di un diritto fondamentale, come fa il Gdpr” (per il Gdpr, infatti, un sistema è autorizzato o vietato a seconda che rispetti o meno il diritto alla privacy e alla protezione dei dati). Di positivo, invece, c’era il fatto che la proposta prevedesse la possibilità di vietare l’uso di alcune tecnologie. “Ma se è vero che si prevedeva di proibire alcuni sistemi, come il riconoscimento biometrico a distanza (in pratica tutti i sistemi che permetterebbero una società della sorveglianza), nel campo delle migrazioni non c’era nessun divieto”.

L’11 maggio il testo è stato approvato – “con diversi miglioramenti”, secondo Rodelli – da due commissioni del parlamento europeo, la commissione mercato interno e protezione dei consumatori e quella responsabile di libertà civili, giustizia e affari interni. Sono stati introdotti alcuni nuovi divieti d’uso, come quelli per i sistemi di riconoscimento delle emozioni (o “macchine della verità”, notoriamente fallaci) e i sistemi di categorizzazione biometrica, tra cui quelli che permetterebbero di identificare l’esatto luogo di origine di una persona analizzando come parla (alla fallibilità di questi sistemi, usati per esempio in Germania nelle procedure di asilo, è in parte dedicato il bellissimo documentario By the throat degli artisti Effi & Amir, in cui si osserva che “ogni suono è un potenziale posto di blocco: l’attraversamento non è garantito”).

Tuttavia, neppure in questa versione rivista e migliorata della proposta si è arrivati a vietare l’adozione di alcuni sistemi d’intelligenza artificiale nell’ambito delle politiche migratorie e di asilo, nonostante “alcuni sistemi, secondo la società civile ma anche secondo esperti del mondo accademico, porteranno inevitabilmente a violazioni dei diritti umani”, assicura Rodelli. “Ci si è limitati a inserirli nella categoria ‘ad alto rischio’”.

Concretamente, vuol dire che chi produrrà e userà questi sistemi dovrà prima condurre una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, anche se “le specifiche di questa valutazione non sono ancora chiare”, spiega Rodelli. “Come non è chiaro chi sarebbe incaricato di approvarla”. Nella proposta si parla di un nuovo comitato europeo per l’intelligenza artificiale, mentre, a livello nazionale, si legge che “gli stati membri dovranno designare autorità di controllo incaricate di attuare i requisiti legislativi”.

Sistemi che spopolano

In ogni caso, è fondamentale che ci sia quanta più trasparenza possibile intorno a questi sistemi, che dovrebbero essere registrati in una banca dati pubblica: “Solo così sarà possibile stabilire le responsabilità in caso di violazione dei diritti”, osserva Rodelli, che a questo proposito aggiunge: “Le commissioni del parlamento hanno inserito nel testo dei meccanismi di ricorso rispetto ai sistemi ad alto rischio, anche se in modo non del tutto soddisfacente. Per esempio non è prevista la possibilità per le organizzazioni di pubblico interesse di proporre un ricorso a nome di un individuo. Le autorità temono di essere sommerse da azioni legali avviate dalle ong”.

Nella versione approvata dalla due commissioni parlamentari restano inoltre fuori della categoria ad alto rischio i sistemi di predizione dei movimenti migratori, che spopolano sia tra i governi decisi a bloccare gli arrivi di richiedenti asilo e “migranti irregolari” sia tra le organizzazioni attive nel campo dell’accoglienza.