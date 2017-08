Locarno 70 apre con tre donne in fuga dalla realtà e dai sogni

Le donne e i loro percorsi di esistenza; oppure spaccati di vita, all’interno di gruppi sociali e generazionali. Sono questi i due filoni principali dei lungometraggi, tutti interessanti in diversa misura, delle prime due giornate del festival di Locarno. Mentre si profila la proiezione del primo film dirompente, di quelli che possono segnare un festival, come il portoghese Verāo danado di Pedro Cabeleira, ci concentriamo sul primo filone.

Chissà perché nessuno porta in Italia i film dell’attrice e regista francese Noémie Lvovsky. I suoi film sono intimi, delicati ma gradevoli, perché giocano sulla commedia e in qualche modo sull’irreale. Se non sulla fiaba come nel caso di Demain et tous les autres jours, il film che ha aperto Locarno nella gremitissima piazza Grande. Come i personaggi interpretati dall’attore statunitense Bill Murray, da Ricomincio da capo di Harold Ramis e Broken flowers di Jim Jarmush passando per Lost in translation di Sofia Coppola, anche qui la protagonista sembra del tutto fuori posto e fuori luogo, esistenzialmente perduta.

Solo che qui si tratta appunto di una donna che pare fuori posto nella vita e quindi progressivamente in ogni luogo, prima di tutto casa sua. Questo bel ritratto di donna scivola continuamente nel fantastico infantile, quello poetico ma inquieto e intriso di simboli dell’inconscio delle fiabe di un tempo. È come se per lei il reale, forse soprattutto quello di questo tempo, fosse troppo doloroso, al pari del proprio passato, del proprio intimo.