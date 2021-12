Nel documentare i cambiamenti tumultuosi della città e della sua regione, sia urbanistici sia paesaggistici come un tutt’uno, mediante il prisma di uno sconvolgimento degli equilibri familiari, Gu Xiaogang offre uno straordinario florilegio (è la parola giusta per questo film dove la natura è centrale) delle possibilità offerte dal piano sequenza. Che la camera proceda diritta da dietro o lateralmente, come nelle lunghe meravigliose sequenze dove si riprende il passeggiare lungo il fiume Fuchun raccontando storie mitiche e antiche, o dall’alto con un movimento obliquo della camera, che si alza e ridiscende, che fluttua, interrompendo il suo volo delicato e sapiente solo dopo molto tempo, annulla in maniera magistrale i confini tra documentario e costruzione artificiale della finzione perché ne fa pittura senza esibire “pittoricità” nella costruzione fotografica dell’immagine.

Ispirato a due importanti opere pittoriche cinesi, tra cui il celebre e omonimo rotolo lungo sei metri del pittore Huang Gongwang della dinastia Yuan (Abitare tra le montagne di Fuchun), e un’altra che vede tra i suoi temi portanti il fiume o la quiete della riviera, questo film è di una rara dolcezza nel narrare la crudeltà della società e l’ossessione per il denaro. Segue le stagioni della vita come quelle della natura, raggiunge un’impressionante osmosi tra eccellente script e alta regia, facendo uso di (molteplici) piani sequenza baziniani come fossero un pennello antico così disvelando, magari lungo il corso di un fiume, nuovi personaggi e nuove situazioni e, soprattutto, quello che per il giovane regista è il vero protagonista: il tempo.

“Il ritorno dell’anima. Quell’anima vaga nel mondo. Ma non preoccuparti non è in pericolo. Le anime comunicano. I genitori pensano ai figli, i figli ai genitori”, dice un lettore di segni dello yin e dello yang. E in effetti tutti ne sembrano consapevoli, come quando la moglie di uno dei fratelli dice al figlio operaio “io vivo per te, tu per me. Ogni famiglia dovrebbe essere unita e felice”. L’ossessione per le cose materiali non riesce mai del tutto a cancellare qualcosa di più alto e profondo proprio alla dimensione umana e che nel film riaffiora regolarmente nelle conversazioni e nei comportamenti coabitando, e spesso lottando, con quel che è meno nobile. In questo senso siamo lontani da tanto cinema occidentale che a volte si compiace con troppa facilità nel fotografare il cinismo della civiltà contemporanea finendo per essere speculare a essa. E proprio per questo, alla fine del ciclo delle stagioni, dopo che antichi equilibri si sono rotti provocando dure conseguenze, si creano nuovi equilibri faticosamente e dolorosamente costruiti.

Si parla tanto del costo degli alloggi, della vita. Non è facile la vita in questa Cina moderna e alienata dalla nevrosi del benessere, dell’arricchimento, dello status. C’è chi vive in barche lungo il fiume, come il fratello pescatore, e può dare aiuti molto limitati al resto della famiglia. E c’è chi ha il figlio che soffre d’infermità mentale e non sa come pagarsi le cure. E ci sono infine la natura, i paesaggi, l’acqua che scorre dal movimento millenario. Che sia una natura secolare, come l’albero della canfora, vecchio di trecento anni e che torna a più riprese, o artificiale e rappresentativa delle nuove aree residenziali con grattacieli, si tratta di oasi di verde spirituale provenienti da un’altra temporalità, da un altro mondo. Il vecchio quartiere, le vecchie abitazioni dove si è cresciuti, saranno abbattute, in nome del nuovo, della crescita. Un tempo prevalente, ora il paesaggio naturale è quasi un gentile intruso, un fantasma, un’emanazione dei tempi antichi.