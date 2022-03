Ma il cineasta in questo suo nuovo lungometraggio porta a compimento diversi exploit. Il primo è quello di ritrarre adolescenti e giovani non belli. E nondimeno rendendoli belli. Nel senso che la regia – se è vero che il cinema è sguardo – spinge l’occhio dello spettatore a cogliere la bellezza di esseri umani a priori non esattamente appariscenti, che talvolta stanno ancora germogliando anche se fremono all’idea di poter sbocciare. Lo sport non ha ancora del tutto slanciato i loro corpi un po’ pesanti, la pelle ha ancora delle impurità, dei brufoli. Niente star accattivanti, realmente note, per attrarre gli spettatori.

Il regista, infatti, fotografa uno stato di crisi permanente, un’asfissiante e ansiogena cappa psicologica vinta solo dalla protagonista, che potremmo chiamare un’anima adolescenziale che va a identificarsi come una vera e propria resistenza dello spirito, una sorta di saggezza inconsapevole e come un’indomabile forza della vita. Anderson dimostra la capacità unica di calibrare, muovendosi come un funambolo su un filo sottile, ponendo le giuste sottolineature su ciò che accade nel mondo adulto senza intaccare la rappresentazione dell’adolescenza, cioè quella di ragazzi che cercano di diventare adulti e al tempo stesso di preservare, seppur confusamente, la loro bolla, la loro visione “altra” del mondo.

Qui, però, la fotografia è di un altro genere, e racconta un’altra epoca. Siamo negli Stati Uniti all’inizio degli anni settanta, nel pieno della presidenza law and order del repubblicano Richard Nixon, che prima di lasciare il Vietnam coinvolge pesantemente anche la Cambogia nei bombardamenti, prendendosi peraltro pesanti critiche dalla stampa nazionale. E poi - ben più sottolineata dal film - siamo nel pieno della crisi energetica causata dalla guerra del Kippur e dal conseguente razionamento della benzina, un fatto non da poco in un paese in cui l’automobile era più che un simbolo del sogno americano. Le file alle pompe di benzina e i predicozzi del presidente ci sono, sì, ma restano sullo sfondo, mentre la musica rock dell’epoca è ben più presente e avvolgente. E c’è anche della politica, sia esplicitamente sia implicitamente.

Lui, Gary, è Cooper Hoffman: figlio dell’attore Philip Seymour Hoffman, interprete di molti film del regista e grande amico di Anderson, qui al suo esordio assoluto. Dopo la prematura morte del padre, Anderson lo ha praticamente preso sotto la sua protezione, ed è una sorpresa. Lei, Alana, è Alana Haim: anche lei al debutto nel cinema, e non meno sorprendente nel risultato. Nella vita reale è una musicista e, insieme alle due sorelle, suona nella band californiana delle Haim. Quanto lavoro sui loro volti, nel caravanserraglio che li circonda che, anzi, non ne attenua la forza. Per loro, per magnificarli con lirismo – altro exploit – Anderson ha fatto le cose in grande: molto chiasso gioioso, concitazione, ritmo, musica, attori e comparse. Proprio come si fa quando si hanno nel cast attori celebri, grandi star e non dei perfetti sconosciuti. Per giunta non bellissimi. E tuttavia belli, come abbiamo detto. Senza contare il dislivello di età. Gary, che aspira a fare l’attore, è davvero un adolescente. Alana ha invece più di vent’anni, ma guarda sia avanti che indietro.

Non solo. La gestione di questo colpo di fulmine, che prende la strada complicata di una pudica e intensa amicizia, finisce oltretutto in una serie di infernali deviazioni tortuose prima di poter giungere finalmente a destinazione. Ed ecco un’altra unicità del film: la capacità di essere politico, seppure in modo indiretto e figurato, in maniera indissolubile al ritratto dell’età dell’adolescenza, così come l’intimo è indissolubile dalla coralità. Perché nel raccontare l’adolescenza come stato della vita unico e privilegiato, per quanto difficile, il regista - che firma anche sceneggiatura e fotografia (quest’ultima insieme a Michael Bauman) - mette in scena un susseguirsi spesso esilarante di situazioni e personaggi che si vogliono alternativi ma che sono invece soltanto tronfi nell’esibire il loro presunto essere alternativi.

I personaggi interpretati da Tom Waits, Sean Penn e soprattutto Bradley Cooper (davvero straordinario) sono al centro di una serie di scene che rivelano un ego spesso spropositato quanto grottesco. Ci sono diverse sequenze prive di senso, surreali pur essendo assolutamente credibili come reali. Ne citiamo solo una per non disperdere la sorpresa: l’arresto di Gary per omicidio, che in pochi istanti si dissolve nel nulla. Una sequenza che esprime al meglio l’assurdo mondo in cui i ragazzi si apprestano a transitare, ad entrare dentro. Aspirato appunto da questo caravanserraglio dell’assurdo, dalla perdita di tempo per cose amene e insensate proprie del mondo adulto, i ragazzi, e la banda di ragazzini-mascotte al loro seguito, riusciranno a mantenere la barra dritta dell’autenticità e della lucidità.