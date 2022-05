Con il suo bagaglio da autodidatta è tornato dopo tanti anni nella città dove è nato e dell’adolescenza spensierata, dove girava in scooter con l’amico del cuore. Ritrova l’anziana madre ormai fragile con grande tenerezza, una figura sola, minuta, che lo lascerà poco dopo. Con lo sguardo del bambino, gira per la città pieno di meraviglia, a piedi e più ancora in scooter. È un ritorno sui propri passi, per rimemorarsi e da questo prendere, trovare, una nuova consapevolezza.

È un film dal quale non si vorrebbe quasi più uscire, di cui si ha già nostalgia quando ci si avvicina alla fine. Questo percorso di conoscenza lo facciamo insieme al protagonista Felice Lasco – una delle più belle interpretazioni dell’ormai densa carriera di Pierfrancesco Favino – che in fondo è un sentimentale nel miglior senso del termine, animato da una vera interiorità. Felice torna alla sua Napoli, proprio come Martone alla sua città-mondo, con gli occhi e l’animo abbagliati da tanta sontuosa bellezza. È andato via da ragazzo girando il Medio Oriente, l’Africa meridionale; diventato imprenditore edile si è poi sposato al Cairo con una medica e si è convertito all’islam.

“La conoscenza è nella nostalgia. Chi non si è perso non possiede”. Le parole di Pier Paolo Pasolini fanno da prologo all’apertura dello straordinario Nostalgia di Mario Martone, ora in sala a meno di un anno dal non meno notevole Qui rido io!.

Ma c’è una sorta di peccato originale da risolvere, da affrontare. Quello con l’amico fraterno dell’adolescenza, Oreste Spasiano, divenuto nel frattempo un terribile quanto in fondo disperato boss del quartiere. Lui potrebbe chiamarsi l’infelice. Erano entrambi quindicenni ma un fatto terribile, rimasto segreto, li ha divisi forse per sempre. Felice ha lasciato Napoli in quel momento.

Ai funerali della madre conosce un personaggio straordinario, un prete di strada, padre Luigi Rega (Francesco Di Leva, altra magnifica interpretazione), ispirato alla figura reale di padre Antonio Loffredo del rione Sanità, quello in cui Martone ormai da anni si è calato in maniera totale e che il sacerdote ha rivoluzionato con molteplici iniziative benemerite. Il regista filma i ristoranti, le case, i loro abitanti, i mercati e ci impregna con essi. Il suo sguardo è quello del protagonista che pare davvero felice – un nome che enuncia il personaggio – tanto da non voler tornare più al Cairo preferendo che la moglie lo raggiunga.

L’effetto di straniamento operato sullo spettatore è grande. Non si sa più se siamo nell’ambito del cinema del reale, o del cinema della trasfigurazione, come non accadeva dai tempi di Federico Fellini, quello di Roma per intenderci, ma senza minimamente scimmiottarlo. Come con Fellini la materia è il reale, ma l’essenza è onirica. Il sogno come mezzo di conoscenza della realtà e di elevazione metafisica al contempo. E la leggerezza contiene la gravità.

Le sequenze continue di riesplorazione della città, del rione, assurgono qui a riappropriazione dei luoghi, a sinonimo di libertà ritrovata, e sono semplicemente magiche. Ma davvero siamo a Napoli? Queste enormi pareti rocciose sui cui sorgono case, queste grandi mura antiche, danno l’impressione di trovarsi in Nordafrica, in Medio Oriente, a tratti magari addirittura a Gerusalemme. Martone con il solo linguaggio visivo rompe, annulla i confini fisici e mentali. Compresi quelli tra passato e presente, con le magnifiche sequenze di Felice ragazzo in scooter con Oreste, e dove un lavoro di luce, di grana dell’immagine (grande la fotografia di Paolo Carnera), crea insieme differenza e osmosi.

Altra storia splendida di fratelli spirituali, e di attese fraterne involontariamente tradite, è quella raccontata dal belga Lukas Dhont in Close, il suo secondo atteso lungometraggio dopo aver vinto nel 2018 a Cannes la sezione Un certain regard con Girl, film rivelazione. Se in Close non innova è perché sembra qui come voler segnare un’ideale continuazione con Girl. Se in Girl un ragazzo cercava di cambiare sesso, in Close siamo sempre su un crinale, quello tra la fine dell’infanzia e l’inizio dell’adolescenza, tra amicizia e sentimento fraterno – contiguo all’amore – tra due ragazzini. Il confine è fragile e delicato quanto i sentimenti di esseri umani in formazione, ed è stupefacente la loro direzione su un tema a priori così ostico. Tuttavia, mentre in Girl si fioriva a una nuova vita, qui un ragazzino si trova a dover cercare un nuovo senso alla vita, dopo la tragedia, dopo il lutto. E si va ben oltre la denuncia degli effetti del bullismo.

Emerge quasi un nuovo potenziale concetto di famiglia dal caos raccontato in Brother da Hirokazu Koreeda (già vincitore nel 2018 della Palma d’oro con Un affare di famiglia). Una ragazza abbandona il suo neonato in appositi luoghi previsti in Giappone e due impiegati si impossessano del bambino, la ragazza li scopre, la polizia segue segretamente il tutto. Ognuno ha una colpa eppure ciascuno rivela poi un’umanità trasparente, una luce che lo eleva. Nessuno è “ubicato” in maniera chiara, sul piano morale quanto familiare. Del resto lo stesso regista è qui in trasferta in Corea del Sud. Tuttavia, soprattutto nel finale, lo sguardo umanista del regista si fa di maniera, un po’ facile, e la forza del film decade in parte.