Ci sono opere che parlano molto bene del presente parlando del passato. Come il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the flower moon, con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, per la prima volta insieme. Tratto dal libro di David Grann – Gli assassini della terra rossa (Corbaccio 2017), davvero da leggere – racconta l’incredibile vicenda dei nativi osage dell’Oklahoma, che dopo la scoperta nel 1894 di ricchi giacimenti nelle loro terre diventarono “la popolazione al mondo con la maggior ricchezza pro-capite”, ma furono poi “assassinati a centinaia in circostanze misteriose, molti di loro avvelenati, affinché le loro concessioni terriere (comprese le quote dei diritti petroliferi)” potessero passare ad affaristi senza scrupoli, smascherati in seguito da un’inchiesta dell’Fbi.

Parlare del passato (rimosso) anche per parlare del presente. Per farlo al meglio, il film, ambientato sì nel passato, ma in un passato in cui comincia pienamente l’era moderna, usa un prologo in un tempo più o meno arcaico, dal sapore un po’ atemporale. Un rito, un canto, una nascita. In questo prologo i dialoghi principali esprimono e condensano la paura che nelle nuove generazioni – e in quelle future – non vi sia memoria delle tradizioni. Una memoria che, rispetto alle rivendicazioni dei nativi di oggi, equivale in modo consistente a un’identità culturale, spesso da intendersi come spirituale.

Il problema dell’identità culturale è centrale nel film, al pari della ricostruzione dei crimini davvero spietati, a tratti selvaggi, commessi nei confronti della comunità degli osage per rubargli a poco a poco tutta la loro ricchezza. Oltretutto fingendosi spesso loro grandi amici, imparando la loro lingua, sposandosi con loro.