Il crocifisso non è un’ideologia

C’è un no al crocifisso negli uffici pubblici: è quello di religiosi, teologi, preti e cardinali che rifiutano l’idea di un Cristo al servizio di una nazione, di un’etnia, di una razza o di leader politici spregiudicati pronti a impastare fede e ideologia a proprio piacimento con un occhio agli umori sociali del momento. Matteo Salvini e la Lega si sono finora distinti nel tentativo di appropriarsi dei simboli cristiani per piegarli ai propri scopi. Sarà pure – come si dice – “un’arma di distrazione di massa” per evitare che l’opinione pubblica si occupi delle crescenti contraddizioni in campo economico del governo, ma il tema in ogni caso esiste e ha radici profonde.

Se lo scorso 26 marzo la Lega ha presentato una proposta di legge sul crocifisso obbligatorio nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e naturalmente nei famigerati porti, è stato il direttore della Civiltà Cattolica, il gesuita Antonio Spadaro, a scegliere il terreno prediletto della comunicazione politica giallo-verde per dire come la pensava in proposito a colpi di tweet.