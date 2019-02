Per il Vaticano lo scandalo degli abusi è l’ultima occasione per riformarsi

Lo scandalo drammatico e senza precedenti degli abusi sui minori che ha travolto la chiesa cattolica, sta forse forzando l’apertura di quegli spazi di riforma che finora erano stati preclusi a papa Francesco da un’intransigente e articolata opposizione ultratradizionalista.

Il summit straordinario di quattro giorni (21-24 febbraio) sulla Protezione dei minori nella chiesa convocato da Bergoglio in Vaticano, è infatti un evento ecclesiale senza precedenti: è la presa d’atto pubblica che una vicenda sconvolgente come quella degli abusi sessuali sui minori commessi da sacerdoti e vescovi, chiede risposte che vadano oltre le norme giuridiche interne alla chiesa o l’allontanamento fino alla “riduzione dallo stato clericale” di qualche vescovo o cardinale per quanto potente esso sia, come nel caso della recente espulsione dalla chiesa dell’ex arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick.

Né saranno sufficienti a risolvere il problema i processi civili, come avverrà presto con la quasi certa condanna del cardinale George Pell, ex “ministro del tesoro” del Vaticano sotto processo a Melbourne, in Australia. La sfida alla quale dovranno rispondere i presidenti di tutte le conferenze episcopali del mondo e i vertici delle congregazioni e degli ordini religiosi maschili e femminili, è soprattutto culturale e tocca diversi nervi scoperti del dibattito interno alla chiesa.

Omosessualità e peccato

L’opposizione a Francesco ha giocato le sue carte cercando di dimostrare che esiste un rapporto causa-effetto tra omosessualità e pedofilia, come se la condizione omosessuale predisponesse maggiormente a commettere il reato o il peccato. Un nesso ovviamente del tutto privo di fondamento sotto il profilo scientifico, ma che si basa su un dato numerico: molti – non tutti – gli abusi commessi da preti sono di natura omosessuale. Il che si spiega con il fatto che quello clericale resta un mondo chiuso in se stesso, autoreferenziale, in cui per molto tempo ha prevalso una cultura sessuofobica, repressiva, dove le pulsioni sessuali si sono sviluppate in modo violento, basandosi su rapporti di potere e di sudditanza, senza un’educazione affettiva matura e consapevole, tanto più in regime di celibato obbligatorio.

È questa l’analisi che vanno ripetendo alcuni dei collaboratori del papa; ma soprattutto è importante che uno degli uomini chiave nella battaglia contro gli abusi sessuali, monsignor Charles Scicluna, segretario della Congregazione per la dottrina della fede, a chi in questi giorni gli chiedeva come mai nelle varie relazioni pronunciate all’assise fosse stata omessa la parola omosessualità, ha risposto: “Non possiamo giudicare un’intera categoria di persone, dobbiamo affrontare ogni singolo caso per quello che è. Non si può dire che ci sia una certa predisposizione al peccato di una categoria, gli omosessuali, io non mi permetterei mai di farlo. Altrimenti si può parlare anche del nesso fra eterosessualità e abusi, ma noi dobbiamo affrontare ogni singolo caso per quello che è”.

Concetti confermati da altri due dei più stretti collaboratori di papa Francesco sul tema: il gesuita Hans Zollern, che dirige il centro per la tutela dell’infanzia dell’università Gregoriana, e l’arcivescovo di Chicago, il cardinale Blase Cupich, nominato da Bergoglio, personalità emergente della chiesa locale. Entrambi hanno spiegato come dal punto di vista scientifico, psicanalitico e in base alle indagini condotte sui casi di abusi commessi dal clero negli Stati Uniti, fosse priva di fondamento qualsiasi interpretazione che collegasse automaticamente omosessualità e violenza sui minori.