Cosa farà la Turchia in Siria dopo Afrin

Nell’opinione pubblica turca l’operazione gode di un consenso vastissimo e la popolarità di Erdoğan ha avuto un’impennata, un po’ com’era successo al presidente russo Vladimir Putin dopo la “riconquista” della Crimea nel 2014. La campagna militare ha permesso al partito del presidente, l’Akp, di mobilitare il nazionalismo e il sentimento anticurdo e di ridisegnare il panorama politico interno a suo favore. Ha cementato la sua alleanza con la destra nazionalista dell’Mhp e ha costretto il principale partito d’opposizione, il Chp, a schierarsi in favore dell’intervento per evitare l’accusa di sostenere il terrorismo, allontanandolo dall’altra grande forza di opposizione, il partito filocurdo Hdp.

Il 16 marzo il parlamento turco ha approvato una nuova legge elettorale che favorisce le coalizioni, e grazie alla spaccatura dell’opposizione ad approfittarne saranno solo l’Akp e l’Mhp. Per capitalizzare il suo momento d’oro Erdoğan starebbe pensando di anticipare le importantissime elezioni previste per il 2019, il cui vincitore eserciterà gli enormi poteri previsti dalla riforma presidenziale adottata con il discusso referendum del 2017.

Tutto questo suggerisce che Erdoğan non abbia nessuna intenzione di fare marcia indietro. Ha già dichiarato che dopo Afrin ha intenzione di cacciare i “terroristi curdi” da tutte le aree lungo il confine turco in Siria e in Iraq, a cominciare da Manbij. Questo significherebbe entrare direttamente in conflitto con gli Stati Uniti, che in quella regione cooperano con l’Ypg e hanno centinaia di uomini sul terreno. Per il momento Washington ha ribadito il suo sostegno all’Ypg e ha smentito di volersi ritirare da Manbij. Ma il caos che regna nell’amministrazione di Donald Trump rende la sua posizione imprevedibile. Il 15 febbraio il segretario di stato Rex Tillerson era volato ad Ankara per stemperare le tensioni sull’intervento ad Afrin e aveva stabilito un “meccanismo di consultazione” con il governo turco. Ma il 13 marzo Tillerson è stato licenziato, e l’iniziativa è stata sospesa. È difficile prevedere come reagirebbe Trump se la Turchia decidesse di forzare la mano e tentare un altro colpo a sorpresa.