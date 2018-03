Alla Casa Bianca restano solo i sudditi di Trump

A Rex Tillerson non andavano giù le scemenze. In una conversazione privata dopo un incontro al Pentagono aveva definito Donald Trump un cretino e non si era preoccupato di negarlo quando i giornalisti gli avevano chiesto un commento in merito alla questione. Negli incontri con il presidente alzava gli occhi al cielo e si abbandonava sulla sedia ogni volta che Trump diceva una frase che a suo parere era particolarmente stupida. È sorprendente che sia durato così tanto.

E non era nemmeno un buon segretario di stato. Ha tagliato il personale del dipartimento in nome dell’efficienza, ma molti diplomatici esperti si sono dimessi accusandolo di aver sminuito l’organizzazione. L’unico risultato che ha ottenuto nei 14 mesi di mandato è stato quello di aver impedito a Trump di compiere azioni realmente pericolose, per esempio scatenando un conflitto frontale con l’Iran. Ma la verità è che Rex Tillerson ci mancherà.

Potere feudale

Ai tempi in cui si dedicava ai reality show, Donald Trump amava sbarazzarsi dei concorrenti al grido di “sei licenziato!”, ma a quanto pare non sembra capace di farlo faccia a faccia. Preferisce usare i tweet indirizzati al mondo e lasciare che le persone scoprano così di aver perso il posto. In ogni caso il presidente si sta liberando di tutti quelli che mettono in dubbio le sue opinioni con una frequenza impressionante: in poco più di un anno almeno 35 alti funzionari sono stati licenziati o si sono dimessi.

L’effetto di questo “trambusto” alla Casa Bianca, come prevedibile, è stata la rimozione della maggior parte delle persone con idee, valori o conoscenze del mondo in disaccordo con le ossessioni di Trump, le sue politiche (sempre che ne abbia) o semplicemente i suoi capricci del momento. A questo punto restano quasi solo i sudditi.

Tra le eccezioni più notevoli ci sono i tre generali che ricoprono alti incarichi nell’amministrazione Trump: il capo dello staff John Kelly, il segretario alla difesa James Mattis e il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster. Ma secondo le indiscrezioni McMaster potrebbe essere il prossimo a cadere, e molti si chiedono fino a quando Kelly avrà voglia di continuare a ricoprire il ruolo di tutore là in mezzo.