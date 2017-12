La proposta austriaca agli altoatesini fa riaffiorare i nazionalismi

Perché nella questione della doppia cittadinanza ci sono molti aspetti complicati e tutt’altro che chiari: quali sarebbero i criteri? Chi ne avrebbe diritto? Tutti quelli che avevano familiari nella monarchia austroungarica? O solo quelli che appartengono al gruppo tedesco e ladino? E come si risolverebbero le questioni del diritto di voto e del servizio militare obbligatorio in Austria?

Argomentazioni fantasiose e aspetti oscuri Quella della doppia cittadinanza è una questione proposta già parecchie volte, innanzitutto dalla destra sudtirolese e austriaca. Un mese fa è stata ripresa con una mozione nel consiglio provinciale di Bolzano, firmata da 19 dei 35 consiglieri, sette dei quali della Südtiroler volkspartei (Svp), partito che governa la provincia da decenni, e uno addirittura dal Movimento 5 stelle (M5s). Da allora sui giornali e in rete infuriano le polemiche tra favorevoli e contrari con argomentazioni fantasiose e in parte surreali.

Basta ascoltare la dura reazione dell’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema, in procinto di ricandidarsi al parlamento: “Sarà l’Austria a mandare alla provincia di Bolzano in futuro gli aiuti che ricevono da noi? Bisogna reagire con fermezza all’arroganza di una destra estremista antitaliana”.

Promessa alquanto vaga perché prima bisognerebbe esaminare i non pochi problemi giuridici e costituzionali di un simile gesto patriottico. Ma è bastato l’annuncio per scatenare polemiche che potrebbero danneggiare seriamente gli ottimi rapporti tra Roma e Vienna.

Per scatenare le prime polemiche il nuovo governo austriaco non ha atteso neanche il proprio giuramento, dichiarando la propria disponibilità a concedere la cittadinanza agli abitanti di lingua tedesca e ladina dell’Alto Adige/Südtirol .

Altro aspetto bizzarro è che la Südtiroler Volkspartei a Roma e Bolzano è alleata del Partito democratico che in senato ha spesso bisogno dei voti del gruppo delle minoranze linguistiche. La questione della doppia cittadinanza non potrebbe che danneggiare i rapporti. Dice Francesco Palermo, parlamentare eletto dalla Svp e dal Pd: “Dati gli equilibri delicati, sarebbe come portare un elefante in un negozio di cristalleria”. Il costituzionalista critica anche l’Italia “per aver concesso la cittadinanza alle minoranze nazionali in Croazia e Slovenia, attirandosi proteste internazionali e andando avanti fregandosene”.

Già si agita la bolzanina Michela Biancofiore, deputata di Forza Italia, che chiede al governo di richiamare l’ambasciatore da Vienna: “Il governo riconsegna l’Alto Adige all’Austria”.

A questo punto nell’operetta austro-italiana un po’ di pace natalizia potrebbe rivelarsi utile a raffreddare gli animi. Non ultimo perché agli occhi di molti altoatesini (o sudtirolesi) esiste un motivo poco politico, ma molto concreto per rinunciare al secondo passaporto: il suo costo di 1.300 euro.