Una guerra preventiva lungo il valico del Brennero

Chi come me abita in Sud Tirolo ha imparato a convivere con gli allarmismi dei mezzi d’informazione sulla chiusura del Brennero, sui fantomatici carri armati austriaci e i presunti rastrellamenti notturni contro i migranti.

Nella più recente diatriba austro-bavarese tra il ministro dell’interno tedesco Horst Seehofer e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ci sono tutti gli ingredienti di un nuovo conflitto sulla blindatura dei confini. Per giudicare gli avvenimenti dei giorni scorsi in Germania, un esperto di psichiatria sarebbe forse più adeguato di un osservatore politico.

Ne è stato protagonista Seehofer, che prima si è dimesso per protesta contro la cancelliera Angela Merkel e poi ha ritirato le dimissioni il giorno dopo. In vista delle elezioni in Baviera l’esponente dei cristianosociali ha obbligato la coalizione a prevedere centri di transito lungo i confini tra la Germania e l’Austria dove radunare i migranti già registrati per rispedirli nei paesi di primo ingresso. Seehofer, così, non solo ha destabilizzato il governo Merkel e turbato la tradizionale alleanza con gli alleati della democrazia cristiana, ma ha provocato un aspro conflitto con la vicina Austria, dove il cancelliere Sebastian Kurz ha risposto picche.

Tentativo di mediazione

È una guerra alquanto surreale tra due popolari di destra cattolici che sono in prima linea per combattere i flussi migratori. Kurz da parte sua ha minacciato la chiusura della frontiera con la Baviera: “Se il governo tedesco dovesse introdurre questi centri, l’Austria sarà costretta a reagire per difendere i propri confini”.

Gli austriaci si presentano come vittime dell’ingombrante vicino. Perfino l’ex cancelliere socialista Christian Kern si associa alle critiche: “Non possiamo permettere che la Germania risolva i suoi conflitti interni a spese dell’Austria”. Seehofer il 5 luglio si recherà a Vienna per un tentativo di mediazione. Ma il ministro dell’interno austriaco Herbert Kickl stronca ogni speranza di successo: “Non ci saranno cambiamenti rilevanti nei prossimi mesi”.